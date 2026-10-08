"Lloré un rato": la sentida confesión de Franco Colapinto sobre la despedida de Messi de la Selección

El piloto habló previo al Gran Premio de Singapur sobre la emoción que le generó el 'último baile' de Leo con la Selección. Qué dijo.

La distancia hizo que Franco Colapinto tenga que vivir la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina desde lejos. A pesar de iniciar la concentración para el GP de Singapur , el martes frenó un segundo para sentarse frente a la tv y vivir la despedida de uno de sus ídolos. Entre lágrimas, vivió una noche más que emotiva como todos los argentinos del mundo que aún sienten el dolor por la despedida de quien lideró una etapa dorada.

Previo a lo que será su actuación en Singapur con el monoplaza de Alpine, Franco se sentó frente al periodista Juan Fossarolli de ESPN y habló sobre sus vivencias en torno al 'último baile' de Leo con la albiceleste.

"Yo me emociono mucho, lloré un rato, fue un momento obviamente emotivo para toda la gente. Creo que, el que no se emocionó con eso, está mal”, comenzó diciendo frente al periodista, quien había notado cierta emoción al hablar del jugador de fútbol.

En su relato, profundizó sobre cómo impactó este evento: "En mi caso siempre lloro un poco por boludeces y esto no fue una boludez, así que valió la pena llorar, tuvo sentido. Una tristeza muy grande, pero terminó el partido y ya nos enfocamos acá, basta de fútbol, enfocados en el automovilismo y tener un buen auto acá”,

Qué dijo sobre las expectativas para el GP de Singapur

“¿Qué tenemos que hacer? Intentar recuperarnos”, contó Colapinto en conferencia de prensa. Luego, agregó: “Creo que tuvimos un auto muy rápido últimamente, así que no se trata de un problema de competitividad. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que arranqué desde el fondo de la parrilla, pero la base fue muy sólida durante todo el fin de semana. Fuimos rápidos con poca y mucha carga de combustible. Así que creo que Singapur es otra oportunidad para tratar de sumar puntos. Será importante que estemos delante de los Racing Bulls, necesitamos sumar más que ellos. Así que estamos trabajando duro para que eso suceda”, explicó.

En su relato, sumó: “Demostramos ser mucho más fuertes en trazados que no le caían bien a nuestro auto. Dimos buenos pasos después de la mejora en Zandvoort y Monza. Después de eso somos mucho más fuertes. Ojalá podamos ser competitivos en todo tipo de circuitos”.

Sobre su mejora como piloto en 2026

"Tener una temporada completa en F1 y empezar con las pruebas de pretemporada ya es una gran diferencia. En años anteriores fui directo a mitad de año y sin pruebas, sin conocer el auto, los neumáticos, muchos factores que son realmente importantes para entender desde temprano. Este año tuve esa preparación y fue un gran paso para estar listo para rendir mejor. Y luego me desarrollé mucho como piloto de F1. Se evoluciona mucho en una temporada completa, como persona, como atleta. Pasé por algunos momentos difíciles que aprendí y mejoré”, sostuvo.

Franco Colapinto intentará volver a los puntos en el GP de Singapur: los días y horarios para la Fórmula 1

Franco Colapinto dejó atrás aquel choque polémico que protagonizó en Bakú, la remontada insuficiente tras recibir 15 puestos de sanción en Bárein, y ahora tendrá la posibilidad de llegar al GP de Singapur, este fin de semana, en igualdad de condiciones. El piloto de la escudería Alpine tendrá una prueba clave debido a la lucha que mantiene con RB Racing por el quinto puesto en el campeonato de constructores.

Afortunadamente, esta nueva prueba en el calendario de la Fórmula 1 tendrá horarios más regulares que lo ocurrido en el último GP disputado, donde la final estaba programada para las 4 am. Serán pruebas tempranas, pero en un horario accesible.

Franco intentará sumar nuevamente en la categoría luego de haber terminado en el puesto 13° durante la prueba en el circuito de Sepang, un resultado destacable entendiendo que salió penúltimo en la largada. Tendrá la oportunidad de hacerlo también en la carrera Sprint.

Los horarios para Colapinto en el GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres - 5.30 a 6.30 horas

Clasificación Sprint - 9.30 a 10.14 horas

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint - 6.00 a 7.00 horas

Clasificación - 10.00 a 11.00 horas

Domingo 11 de octubre

Carrera - 9.00 horas

Los datos del circuito