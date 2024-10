Lomónaco, el defensor de Independiente, reveló la razón detrás de su particular manera de usar los pantalones

Es que el futbolista ex Lanús es reconocido por usar los shorts oversize, es decir, mucho más grandes de los necesarios. Esto ya había llamado la atención cuando llegó al Rojo, pero solo había atinado a explicar que era por gusto. “Uso suelto, me gusta, me siento cómodo. Es XL, todo es XL, la camiseta creo que es L”, explicó en su momento. Sin embargo, en el partido frente a Tigre se lo vio incómodo porque se le caía todo el tiempo, algo que hizo que en TyC Sports le preguntaran por el talle que había usado.

“Me parece que era un talle más, no me fijé. Pero anteriormente, también usé así los pantalones y nunca se me caía así”, se explicó con el periodista, quien también habló con un hincha que se mostró molesto por esta actitud del jugador.

“No puede salir un jugador de Independiente nunca, nunca en la vida hacer el saludo histórico que hicieron los más grandes de la historia, como Bochini y demás, con los pantalones bajos. Jugá como vos quieras, nadie te dice nada como te vestís. Hacé lo que vos quieras, jugá como vos quieras, pero el saludo histórico de Independiente con los pantalones arriba, hermano”, se quejó el hincha. “Hoy me puse el mismo pantalón y no se caía. El otro día, no”, respondió el futbolista después.

Lomonaco 1.jpg Kevin Lomónaco con la camiseta de Independiente

Qué dice el padre de Kevin Lomónaco del look de su hijo

Quién también opinó del tema fue el padre de Lomónaco quien salió a decir que él no tenía problemas con la ropa que elegía su hijo, pero que su esposa si. “La madre es más conservadora en ese sentido. Le dice, ‘¿por qué no te levantas el pantalón, papi?’, pero bueno”, reveló el padre del futbolista. “Mamá sí. Papá no pasa nada”, concordó el futbolista, quien también reveló que su padre prefiere que use la ropa así, para que le quede también a él. “Oversize, si no, la panza sabe dónde queda, ¿no?”, bromeó el padre al mostrar la camiseta que le regaló su hijo.

El jugador de Independiente también había sido noticia antes de llegar al Rojo por haber participado en apuestas deportivas. “Me dejó una enseñanza en todo, en la vida más que nada. Nunca hice algo ilegal. Tampoco sabía que no se podía hacer. No le pregunté nada a nadie. Fue un error. Estaba en otro mundo en Brasil. Me metí y después pasó uno o dos años hasta que caí”, se disculpó hace unos meses, cuando fue consultado sobre el tema.