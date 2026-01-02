Los detalles del inicio de pretemporada de Boca Juniors

Con Claudio Úbeda confirmado en el cargo de director técnico, Boca Juniors inició la pretemporada este viernes 2 de enero en el predio de Ezeiza. En los entrenamientos ya no estuvieron algunas bajas y se espera que en las próximas horas haya más salidas del plantel del Xeneize.

Boca se prepara para un primer semestre en el que competirá en Copa Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina. Es así como la pretemporada arrancó con todos los integrantes del plantel se realizandose estudios médicos para ajustar detalles en los primeros trabajos físicos.

Luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se incline por la continuidad de Úbeda, el proyecto contará con varias modificaciones en el plantel. A las bajas confirmadas como Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema se le podrían sumar Agustín Martegani, Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Frank Fabra, entre otros. Una de las principales novedades en este inicio de año son los cuatro juveniles por los que apostó el DT para que se acoplen al plantel profesional. Se trata de Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. Todos vienen de ser campeones con la Reserva de Mariano Herrón.

Con lo que aún no cuenta Ubeda son con incorporaciones. Mariano Hinestroza parece tener todo encaminado para ser el primer refuerzo de Boca, pero algunos detalles entre el jugador y Atlético Nacional no permiten firmar todavía el nuevo vínculo.

Más allá de algunos amistosos en la previa, el debut oficial del equipo de Úbeda está pactado para el próximo 25 de enero. El primer rival será Deportivo Riestra. Por otra parte, en marzo se sorteará la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores y todavía no hay fecha para el choque con Gimnasia de Chivilcoy en Copa Argentina.

Cuál es la figura mundial que volvió a expresar su deseo de jugar en Boca y reveló que habló con Riquelme

El plantel de Boca se ha colmado de distintas figuras mundiales que llegaron a la institución para cumplir un sueño pero, también, para darle un salto de calidad al equipo y recuperar protagonismo luego de haber perdido terreno con malos resultados que lo han privado de jugar la Copa Libertadores en las últimas dos ediciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/2006453451912524262?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2006453451912524262%7Ctwgr%5E3feb1427b875c5d90cd1412e503b755878f3a442%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fcual-es-la-figura-mundial-que-volvio-expresar-su-deseo-jugar-boca-y-revelo-que-hablo-riquelme-n1223431&partner=&hide_thread=false Lucas Torreira volvió a expresar su deseo de jugar en #Boca:



“Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento, es la realidad. No lo digo de vende humo ni nada, soy una persona que expreso lo que siento” pic.twitter.com/Z6BhFgGOIt — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) December 31, 2025

Leandro Paredes, Ander Herrera y Edinson Cavani son tres ejemplos claros de un plantel que cuenta con jugadores de renombres. Desde hace tiempo un futbolista de la elite del deporte insiste con su deseo de llegar a la institución para convertirse en refuerzo, aunque por distintos motivos nunca se concretó.

En las últimas horas el mediocampista Lucas Torreira, actualmente en Galatasaray de Turquía, volvió a dejar en claro que se desvive por jugar con la azul y oro. Consultado en FIX Radio el jugador reveló qué contestaría ante un llamado del presidente del club Juan Román Riquelme:"¿Cuándo firmamos?".

"Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol, yo no hay un día en que no piense en ese momento, es la realidad. Yo me muero por jugar en Boca. Me estoy preparando para eso que no es fácil ese mundo. Hace muy poco tiempo hablé con él (Riquelme), tuvimos una charla muy linda, muy importante", reveló aunque no se conocen negociaciones más allá de los diálogos informales.