Los espectaculares números del arquero de España en el Mundial 2026

La Selección Argentina y España disputan la final de la Copa del Mundo. Una de las figuras ya comenzó a destacarse.

Unai Simón llega a la final del Mundial 2026 como uno de los grandes responsables del recorrido de España . Antes del partido decisivo ante Argentina, el arquero había recibido apenas un gol en todo el torneo y había mantenido su valla invicta ante Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal y Francia, una regularidad clave para que la Roja se instalara otra vez en una definición mundialista.

El guardameta del Athletic Club también firmó una marca histórica: alcanzó los 650 minutos consecutivos sin recibir goles en Copas del Mundo, una racha que había comenzado en Qatar 2022, después del tanto de Ao Tanaka en la derrota frente a Japón. Desde entonces, sostuvo el arco en cero contra Marruecos, en el cierre de aquel torneo, y luego extendió el registro durante gran parte de la edición 2026.

Ese recorrido le permitió superar el récord de Walter Zenga, que había acumulado 517 minutos sin recibir goles con Italia en 1990. Simón también dejó atrás a nombres enormes del puesto como Peter Shilton, Sergio Romero, Iker Casillas, Sepp Maier, Gianluigi Buffon, Emerson Leao y Gordon Banks. La racha se terminó ante Bélgica, cuando Charles De Ketelaere le marcó a los 41 minutos, aunque el español ya había quedado en la historia.

El récord que rompió España en su clasificación a octavos de final.

Más allá de las estadísticas, Simón combina seguridad bajo los tres palos, buena lectura para achicar espacios y precisión con los pies, una condición fundamental en el equipo de Luis de la Fuente. A los 29 años, y con un perfil muy reservado, también se distingue fuera de la cancha: no tiene redes sociales oficiales y prefiere mantenerse alejado de la exposición pública.

En el arranque de la final ante Argentina, volvió a mostrar una de sus mejores virtudes. El arquero salió rápido del área para anticipar a Lionel Messi en una acción en la que, si el capitán argentino lograba controlar, quedaba de cara al arco. Fue una intervención sin espectacularidad, pero clave para explicar el nivel de concentración con el que llegó al partido más importante del torneo.

¡¡AHORA APARECIÓ UNAI SIMÓN!!



El arquero español anticipó a Lionel Messi en la ofensiva argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RMFu2R4HZ4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Así se vivió el himno argentino en la previa de la final del Mundial 2026

Minutos antes del pitido inicial de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, María Becerra se convirtió en la voz de una nación entera. La artista de 26 años, oriunda de Quilmes, fue la encargada de entonar el himno nacional argentino en el Estadio de Nueva Jersey y su interpretación generó un impacto inmediato.

Con un arreglo sobrio pero contundente, Becerra desplegó su registro vocal en un clima de silencio absoluto. El público, que colmaba las 80.000 localidades, coreó con ella cada estrofa, pero fue en el tramo final —cuando la cantante elevó la intensidad y sostuvo el "o juremos con gloria morir"— donde la emoción se hizo carne. Las cámaras de la transmisión oficial captaron a los jugadores argentinos, mientras en la tribuna se multiplicaban en la gente.

La elección de María Becerra no fue casual. La cantante, que en los últimos años conquistó el mercado latino con su fusión de pop, reguetón y urban, representa una de las figuras más convocantes de la nueva generación musical argentina. Su versión del himno —sin estridencias ni distorsiones— fue aplaudida tanto por puristas como por los más jóvenes, que vieron en ella un eslabón entre la tradición y la modernidad.