Los mejores memes que dejó el clásico de Avellaneda

A pesar de contar con dos jugadores de más, Racing no logró llevarse los tres puntos frente a Independiente por la Liga Profesional.

El Clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente , disputado en el Estadio Juan Domingo Perón, dejó a los hinchas de la Academia con un sabor amargo, ya que no pudieron aprovechar la ventaja numérica tras las expulsiones de dos jugadores del equipo rival.

Pese a dominar en gran parte del encuentro, Racing no logró plasmar su superioridad en el marcador y el partido terminó en un empate sin goles, generando una oleada de memes y reacciones en las redes sociales .

Racing e Independiente igualaron en 0

La primera tarjeta roja llegó alrededor del minuto 29 del primer tiempo, cuando Damián Pérez fue expulsado por una dura falta contra Baltasar Rodríguez. La jugada comenzó con un tiro libre mal ejecutado por Alex Luna y una serie de errores que culminaron con la infracción de Pérez. Minutos después, una nueva expulsión complicaría aún más el panorama para Independiente: Federico Vera también vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con nueve jugadores.

pic.twitter.com/MshjaxYezO — Paulie (@PauliSirico18) August 25, 2024

A pesar de estar en clara desventaja numérica, Independiente logró resistir los embates de un Racing que no supo cómo capitalizar su superioridad en el campo. Johan Carbonero, Rubén Martínez y Roger Martínez tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador, pero se encontraron con un Rodrigo Rey inspirado, que defendió su arco con firmeza y se convirtió en la figura del partido.

Los mejores memes del clásico de Avellaneda

El arquero de Independiente fue uno de los protagonistas principales en las redes sociales, donde los memes no tardaron en aparecer. Los usuarios de Twitter, Instagram y otras plataformas sacaron a relucir su creatividad para burlarse de la incapacidad de Racing de convertir goles, a pesar de jugar con dos hombres más. Las imágenes y comentarios humorísticos no solo apuntaron a los jugadores, sino también al técnico Fernando Gago, cuestionando las decisiones tácticas que llevaron al equipo a no poder superar a un rival que, sobre el papel, estaba en clara desventaja.

Además de los memes sobre el rendimiento de Racing, las redes también se llenaron de comentarios sobre el estado físico de los jugadores tras un choque de cabezas entre Iván Marcone y Kevin Lomónaco, que obligó a ambos a retirarse del campo. Este incidente, sumado a las lesiones y las expulsiones, terminó por configurar un partido lleno de interrupciones y momentos accidentados, que solo añadieron dramatismo a un clásico que, aunque no tuvo goles, estuvo lleno de tensión.