Lucas Blondel habló sobre su falta de minutos en Boca: "Es difícil no sentirse útil"

El lateral derecho se refirió a su inactividad en los últimos meses en el Xeneize y a los rumores que circulan en redes sociales.

Lucas Blondel brindó una entrevista a La Fábrica del Podcast y habló sobre su inactividad en Boca en los últimos meses, en los que muchas veces ni siquiera estuvo en la lista de concentrados, quedando por detrás de Juan Barinaga y Luis Advíncula en la consideración del cuerpo técnico.

Sobre su falta de minutos, el lateral derecho mencionó: " Es la pate más difícil para un jugador, no sentirse útil . Uno quiere darle algo al equipo y sentir que importa". Además, agregó: "Yo admiro mucho a los jugadores que aunque no les toca jugar, logran ocupar un rol importante para el equipo igual".

Lucas Blondel llegó a Boca en el mercado de mitad de año en el 2023. Venía de ser una de las figuras del Tigre de Diego Martínez. En el Xeneize, le tocaba pelear el puesto con Luis Advíncula, quien era uno de los futbolistas más determinantes del equipo de Jorge Almirón.

Lucas Blondel habla sin filtros de un recorrido marcado por la paciencia, la espera y el aprendizaje: una infancia entre países, años difíciles en inferiores, el crecimiento tardío, la llegada a Boca, las lesiones, la presión…

Comenzó a tener más relevancia y minutos con el arribo de Martínez al banco de suplentes en el 2024. El lateral derecho tenía grandes actuaciones y se convirtió rápidamente en pieza clave del equipo, pero luego sufrió la rotura del ligamento cruzado, quedando afuera por ocho meses.

Sobre el Boca de Martínez, Blondel opinó: "En Boca con Diego Martínez jugamos bien, fueron derrotas precisas por cosas que no tienen que ver con lo táctico". Las dos derrotas más claras del ciclo fueron ante Estudiantes -en semifinales de la Copa de la Liga- con un penal insólito de Lema y ante Cruzeiro -en octavos de Copa Sudamericana- con una expulsión de Advíncula antes del minuto de partido.

"En Boca con Diego Martinez jugamos bien, fueron derrotas precisas por cosas que no tienen que ver con lo táctico"

Lucas Blondel y su experiencia con Diego Martinez como técnico. "Hay que ver qué te puede dar el club en cuanto te pide el entrenador, respetarle las decisiones,…



— La Fábrica del Podcast (@lafabricapodc) December 23, 2025

Morena Beltrán fue filosa sobre la inactividad de Blondel en Boca

“Estos últimos seis fueron los más difíciles porque tenemos la incertidumbre, al día de hoy, de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiere tan poco”, expresó, dejando en claro que no encuentran una explicación deportiva para la marginación del defensor. La conductora también se refirió a versiones que circularon en torno a una posible influencia de la relación personal entre ambos en la falta de minutos, ya que en las redes se rumoreaba que él era el "topo" del grupo.

¿BLONDEL NO JUEGA EN BOCA PORQUE ESTÁ DE NOVIO CON UNA PERIODISTA DE ESPN?

"Es difícil cuando ves a alguien entregarse tanto y del otro lado no se valora" - Morena Beltrán admitió sentirse responsable por las pocas posibilidades que tuvo su novio en el primer equipo



— PaseClave (@paseclave__) December 20, 2025

“Sí, sé que se dijo eso, pero es incomprobable, aunque me siento culpable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó”, señaló la comunicadora. En ese sentido, remarcó el impacto emocional que genera ver a un futbolista comprometido con su trabajo sin recibir respuestas al borde de la línea de cal: “Es difícil cuando ves a alguien entregarse tanto y que del otro lado no se valora”.

Blondel, por su parte, fue tajante sobre los rumores que corren en redes sociales y opinó que "los chismes y noticias corren mucho más rápido" y sobre su relación con la periodista dijo: "Yo desde el primer momento en que empezamos a salir sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal era por ella".