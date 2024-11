Luego de la sanción: la buena noticia que recibió Racing

"La decisión obedece al cambio de actitud de la Academia, reconociendo la gravedad de los hechos y poniéndose a disposición de las autoridades, comprometiéndose asimismo a colaborar en la identificación de los responsables", aseguró la Aprevide por medio de un comunicado.

Racing había apelado el fallo hace algunos días: "Resulta indisimulable y sin dudas ha de ser comprendido cabalmente por el Organismo destinatario de esta presentación, que la clausura de nuestro estadio el próximo día domingo 10 de noviembre privaría a nuestra parcialidad de la posibilidad de dar la despedida a nuestro primer equipo antes de disputar el match final de la Copa Sudamericana, toda vez que según el fixture de la Liga Profesional es el encuentro del próximo domingo el último en condición de local antes de disputar el partido final del 23 de noviembre del corriente año", expresó el club por medio de otro comunicado.

Las elecciones en Racing, más picantes que nunca: un nuevo candidato

El ex vicepresidente de Racing, Miguel Jiménez lanzó su candidatura como presidente de la “Academia” y se mostró en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas. Además, afirmó que su propósito es ganar la Copa Libertadores y asegura saber cómo hacerlo.

Formará parte de la lista “Unidos por Racing” y deberá competir ante el oficialismo, encabezado por Christian Devia y el actual presidente Victor Blanco, y la oposición “Racing Sueña”, compuesta por Diego Milito y Hernán Lacunza.

El empresario presentó su candidatura en las instalaciones del club social Torquato Tasso, en San Telmo, y mostró cual sería el trinomio con el que encabezará su candidatura a la presidencia, los cuales son Hernán Sormani y Julia Romano.

"A nuestro trinomio lo conforman tres personas que son socios vitalicios de Racing, hombres y mujeres, hinchas de Racing de toda la vida. No pueden mostrar eso en las otras listas”, declaró.

En cuanto al nombre elegido, Jiménez detalló: “Nuestra agrupación se llama Unidos por Racing y resalto en estos momentos el valor de la palabra unidad. Nuestro límite existe, porque debe existir. Ese límite es NO a las SAD. Lo decimos claramente”.

“Queremos formar una comisión directiva con todos adentro. El único límite es NO a la SAD. Creo que Diego (Milito) está en el mismo camino que yo, aunque no sé los que lo acompañan. Con Diego tengo una relación madura y formal, trabajamos 8 años juntos en el club ganando títulos. Fue Diego quien me pidió en su etapa de jugador que no me separara ni un momento del plantel profesional”, explicó en relación a su competencia Milito, quien se postula con “Racing Sueña”.

Por otro lado, dejó en claro su postura en contra de las Sociedades Anónimas: "Nosotros tenemos claro que el club es de los socios y que los únicos dueños del club son y deben seguir siendo los socios. El estatuto nos avala ante cualquier maniobra que vaya para otro lado”.

Jiménez recordó la historia de Racing, cuando la Sociedad Anónima “Blanquiceleste” se hizo cargo de la gestión del club en el año 2000, y afirmó que “los socios de Racing no vamos a patear dos veces la misma piedra”.

Cuando habló de la Copa Libertadores, no dudó en responder que es su “obsesión” y tiene en claro lo que se debe hacer para ganarla.

“Muchos de los jugadores que están en el plantel los traje yo. Roger Martínez (que era un deseo mío que volviera), Agustín Almendra (con quien estuve 3 meses hablando cuando rompió con Boca), Juan Fernando Quinteros (que fue otra larga negociación), Carbonero, y otros que le dieron un salto de jerarquía al equipo”, destacó el empresario.

A todas sus anteriores propuestas le sumó las obras en el club –entre ellas el estadio de Racing, el cual asegura que “se está viniendo abajo”-, las sedes y los campos deportivos.

Por último, destacó que no necesita de la política nacional: “No sería bueno que la política nacional se meta en el club. Los problemas de club los tenemos que arreglar los socios del club, no necesitamos a la política nacional para eso”.