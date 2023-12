Marcos Di Palma cumple 51 años: por qué se alejó de la política y a qué se dedica ahora

Su apellido está indisolublemente ligado al automovilismo. Y no es para menos, piloto de Turismo Carretera (hasta 2009) y de Top Race (hasta 2014), Marcos Di Palma es un amante de la velocidad. Tras su paso por la política –fue diputado provincial en la Legislatura bonaerense– se abocó a la producción agropecuaria de la mano de su esposa.

Marcos Di Palma corrió toda su vida a bordo de la escudería de sus amores Chevrolet 1200 x 678.png Marcos Di Palma corrió toda su vida a bordo de la escudería de sus amores: Chevrolet. Instagram marcosdipalmaok

Si bien nunca ganó un título con Chevrolet, la personalidad y estilo de Marcos Di Palma, así como su identificación con la marca, hicieron que gane el título de referente de la escudería, honor que comparte con pilotos como el siete veces campeón Guillermo Ortelli o el ex campeón Christian Ledesma.

Hacia 2009, luego de más de una década al volante, Marquitos le puso fin a su carrera en el TC y se abocó de lleno al Top Race. En esta categoría compitió hasta 2014, cuando también colgó los guantes en el automovilismo. O al menos los dejó regulando.

Rally, incursión en la política y otras locuras de Marquitos Di Palma

Entre 2012 y 2013, Maros Di Palma participó en el Rally Dakar junto a su hermano José Luis, quien ya había formado parte de otras ediciones de la competencia. En ambos casos, debieron abandonar.

Con el apoyo de Daniel Scioli, Marcos Di Palma fue elegido diputado por la provincia de Buenos Aires para el período 2017-2021. Tras haber cumplido su mandato, se retiró de la política para abocarse a la actividad agropecuaria.

Marquitos Di Palma y Paula Etcheto cuando comenzaban su relación 1200 x 678.png Un joven Marcos Di Palma y su mujer Paula Etcheto cuando comenzaban su relación. Instagram @paulaetcheto

En diciembre de 2017, Marco protagonizó un incidente por el cual dejó sin electricidad a la ciudad de Capitán Sarmiento: chocó con su avión un cable de alta tensión. Por el hecho, fue denunciado y procesado en junio de 2019.

Familia y campo: las dos pasiones de Maros Di Palma al volante del tractor

Marcos Di Palma está casado con Paula Etcheto. Juntos son padres de tres hijos: Luis, Camila y Tomás. A comienzos de este año, “el Loco” explicó que llegó a dedicarse a la labor agropecuaria por su esposa. El ex piloto de TC y Top Race explicó que como se casó con una “chacarera” devino en productor agropecuario. Asimismo, Marquitos se refirió a lo variable de la actividad e hizo hincapié en la devastadora sequía que afectó al campo.

“Creo que la política le está errando en todo, no solamente en el campo. La está errando la parte industrial, en agro y en la parte de entender a la gente y lo que sucede. La política se tiene que poner un poco más a tono porque está como el o…”, enumeró Di Palma.

Respecto de su pasó por la política, Di Palma destacó el crecimiento personal que conllevó haber sido diputado bonaerense. “Fue lo más grande que hice, porque aprendí y corroboré que todos los políticos son flores de hijos de p… Entonces lo que hay que hacer es meterse más y luchar por el pensamiento que uno tiene. Porque lo peor que vi en la política no es que pienses diametralmente lo contrario a lo que yo pienso; es que vos le digas a tu representado lo que pensás y después hagas lo contrario, eso está mal”, opinó.

Di Palma aclaró cuál fue el motivo por el que se alejó de la política. “No me alcanzaba el sueldo y tenés que votar y sancionar leyes para provincias que manejan miles de millones. Al mismo tiempo, ves que (los demás políticos) llegan con un auto que no entendés cómo le pagan el seguro. Hay algo que está mal”, sostuvo.

El insólito plan de Marcos Di Palma para volver a correr en el TC

Consultado sobre una eventual vuelta a las pistas, Di Palma sorprendió al compartir su estrategia para recaudar el dinero suficiente. También compartió quiénes son sus favoritos de la nueva camada de pilotos. “Si necesito US$100.000 para comprar un auto, junto a 100.000 seguidores que pongan un dólar cada uno y a fin de año sorteo el auto”, lanzó.

Marcos Di Palma junto a Agustín Canapino y sus hijos Luis Camila y Tomás 1200 x 678.png Marcos Di Palma junto a Agustín Canapino y sus hijos Luis, Camila y Tomás. Instagram @marcosdipalmaok

De los pocos pilotos que conoce personalmente, Di Palma rescató las cualidades de uno en particular: “Me gusta (Mariano) Werner, aunque corre con Ford y eso no es de mi agrado. Está un escalón más arriba que todos los otros, junto con (Agustín) Canapino, (Matias) Rossi y (Facundo) Ardusso. De los más jóvenes, mi preferido es Diego Ciantini, el hijo del ‘Bocha’”, concluyó.