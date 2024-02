Martín Demichelis contó la verdad de la supuesta pelea con Barco

Demichelis 1.jpg

El director técnico riverplatense fue contundente al referirse a la supuesta pelea con Esequiel Barco, desmintiendo cualquier conflicto: "Es divertido, es parte de nuestra cultura. El día que me tenga que pelear con un jugador, antes de hacerlo, me levanto y me voy a mi casa". También aclaró las especulaciones sobre su vida personal, asegurando que sigue viviendo en Libertador junto a su esposa, Evangelina Anderson.