Montiel se lesionó de nuevo, no va a la selección y podría perderse el Superclásico

El lateral derecho no estará en la doble fecha FIFA con Argentina y quedó en duda para el River-Boca del 19 de abril.

Gonzalo Montiel no termina de encontrar continuidad en su segundo ciclo en River . El lateral derecho se lesionó durante el partido del último fin de semana por la fecha 12 del Apertura, ante Estudiantes de Río Cuarto , en el que su equipo venció 2 a 0 y donde el propio defensor había abierto el marcador de penal.

Se trata de un desgarro muscular, la sexta lesión que padece desde que regresó al club en enero de 2025. En tan solo 13 meses, el campeón del mundo acumuló cuatro dolencias de tipo muscular y dos de otro tipo, un historial que enciende las alarmas en el cuerpo técnico y el departamento médico riverplatense.

Montiel había sido clave una vez más para el Millo, que en Río Cuarto sacó adelante un partido donde le faltó fútbol y el defensor volvió a ser uno de los pocos aprobados.

montiel gonzalo river

Antes de terminar el partido, fue retirado por el carrito del campo de juego al mostrarse visiblemente dolorido y después volvió a jugar en los últimos minutos.

Finalmente, los estudios del lunes arrojaron resultados oficiales.

Se pierde la fecha FIFA, a menos tres meses del Mundial

La nueva lesión lo marginará de la doble fecha FIFA en la que la selección argentina enfrentará amistosos ante Mauritania y Zambia. Montiel es una fija en la lista para el Mundial, donde pelea por la titularidad en su puesto con Nahuel Molina, algo que viene pasando desde que comenzó el ciclo de Lionel Scaloni.

Además, el lateral se perderá varios compromisos con el Millonario en el corto plazo, ya que el tiempo de recuperación es de 21 días, como mínimo. Su evolución será clave para determinar si llega al Superclásico del 19 de abril ante Boca en el Monumental, duelo para el que hoy es seria duda.

El gol de penal ante Estudiantes había significado otra demostración importante del jugador, que venía buscando consolidarse desde lo físico. Sin embargo, la lesión muscular volvió a interrumpir su camino, dejando a River sin una de sus piezas clave en la banda derecha en un tramo decisivo de la temporada.