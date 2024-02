Moreira, el creativo de Deportivo Rincón que va por el ascenso

Desde las 18 del domingo, Deportivo Rincón será rival de Colón de San Justo en una de las cuatro finales del Regional Amateur . El ascenso directo al Federal A está a 90 minutos. “Nosotros vamos con la mentalidad de que se termine todo este fin de semana, no me puse a pensar que podría llegar a pasar pero estamos convencidos de querer terminarlo este finde”, afirmó Jonathan Moreira a LM.

La mentalidad del plantel está firme y concentrada en Colón de San Justo después de la confirmación oficial y cuentan los días para la final. “ Estábamos con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si íbamos a jugar con un rival u otro y cuando recibimos la noticia fue un alivio muy grande y una alegría muy grande. No tenía mucha información del club, tengo un amigo que jugó con Ben Hur el finde pasado contra ellos”, contó.

Con un torneo exigente que está culminando, el cansancio y las dolencias comienzan a aparecer, pero el plus de tener el ascenso a un paso motiva para estar al cien. “Estamos preparándonos para hacer un buen partido. Estamos bien, el grupo está bien mentalmente y físicamente. Recuperamos a algunos lesionados que teníamos y listo, preparados para lo que viene”, sostuvo.

El Regional Amateur, es uno de los torneos más largos que tiene el futbol argentino y año tras año se agregan más equipos. Estar en esta instancia de definición, lleva a Moreira a mirar hacia atrás y ver el largo trayecto que tuvieron que pelear. “Yo vine en febrero del año pasado con el proyecto este de ascender y llevar a Rincón en lo más alto posible. Sabíamos que era muy difícil, que este torneo es muy complicado, muy mezquino y teníamos que ir pasito a pasito para llegar a la final. Gracias a Dios estamos a punto de jugar el partido por el ascenso”, dijo con emoción.

Marcos González, director técnico del León, conformó un gran equipo que nunca baja los brazos y esa característica los depositó en la final. “Es mucha satisfacción, mucho orgullo por todo el trabajo del grupo. Es un laburo del día a día y de años de cada jugador. Cada uno tiene su historia y sabemos que finales no se juegan todos días. Creo que hemos hechos las cosas bien y por eso estamos en la final”, reconoció.

Pereyra, como sus compañeros, no piensa en el anuncio del quinto ascenso, solamente quieren cerrar el domingo y pensar en el doble premio, el ascenso y la familia. “Mi familia ahora está en Buenos Aires, mi señora y mi nena, pero van a ir a la cancha a ver el partido, claramente significa eso. Vengo de febrero, no descansamos nunca, no tuvimos días libres casi y se hizo largo hasta acá”, comentó.

Como sucede año a año, aquel que asciende al Federal descansa unos días, ya que el Torneo suele arrancar a pocas semanas de la finalización del otro, aunque este año el plazo será casi de un mes. “Los otros clubes ya tuvieron vacaciones, están arrancando otra vez la pretemporada y nosotros seguimos en el mismo torneo. Eso es algo bueno, pero el futbolista también necesita descansar”, explicó.

Como club y como localidad, Rincón está a un paso de meterse en la historia gracias a sus jugadores. “No solamente para nosotros, también para el club y para la gente. Rincón es un pueblo y el pueblo tiene al club, y nosotros queremos llevar a Rincón a lo más alto. Estamos a un paso de hacer historia”, concluyó.