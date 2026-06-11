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en vivo primer partido LA MAÑANA | NEUQUEN - 11 de junio de 2026 - 18:09

Mundial 2026: minuto a minuto, así se vivió el primer día

El local se impuso por los tantos de Quiñones en el primer tiempo y Raúl Jiménez en el complemento.

Foto: FIFA

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El Mundial 2026 empezó este jueves con un hecho histórico: por primera vez, la Copa del Mundo tiene tres ceremonias inaugurales, una por cada país anfitrión.

La inicial se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido inaugural que México le ganó a Sudáfrica.

La Copa del Mundo tiene 48 equipos distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Los primeros dos de cada zona y los ocho mejores terceros avanzan a la fase de eliminación directa. En total, se disputarán 104 partidos. La gran final se jugará el próximo 19 de julio.

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Una victoria merecida

México sentenció el partido en el complemento, cuando ya jugaba con uno más por la expulsión de Sithole a los 4 minutos por último recurso. El cabezazo de Raúl Jiménez determinó el resultado final y le permitió al anfitrión festejar un triunfo merecido.

Sobre el final, también vio la roja Zwane por un supuesto golpe. El llamado del VAR llevó al bueno de Milton Sampaio para definir la segunda expulsión en Sudáfrica. El mismo motivo llevó al árbitro a expulsar al mexicano Montes por una dura infracción.

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México, claramente superior

El local impuso condiciones desde el arranque ante Sudáfrica y generó oportunidades rápidamente. En la primera, el arquero Williams tuvo una gran atajada sobre el delantero Raúl Jiménez.

Sobre los 9', México presionó alto, el rival salió muy mal y Julián Andrés Quiñones convirtió el primer tanto rematando entre las piernas del arquero.

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El reemplazante de Balerdi

Apenas terminada la inauguración del Mundial, Lionel Scaloni definió al reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi y sorprendió a muchos. Pese a que los principales candidatos parecían Guido Rodríguez y Agustín Giay, finalmente el cuerpo técnico de la selección eligió a Marcos Senesi para sumarse a la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026.

El defensor milita en el Bournemouth de Inglaterra y tuvo una buena actuación en la última Premier League. Además, había estado convocado en diferentes oportunidades durante el proceso de Scaloni.

Formado en San Lorenzo de Almagro, llega para cerrar la nómina definitiva con la que Argentina afrontará la Copa del Mundo.

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Lo mejor de la ceremonia inaugural

El Azteca se convirtió en el único estadio del planeta en albergar tres aperturas mundialistas, después de las ediciones de 1970 y 1986. Esa carga simbólica atravesó todo el espectáculo, que fue diseñado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio.

La gran figura de la noche fue Shakira, que interpretó "Dai Dai", la canción oficial del torneo, junto al nigeriano Burna Boy. Es la cuarta vez que la colombiana le pone voz a un himno mundialista, tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010 —con el recordado "Waka Waka"— y Brasil 2014.

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También tuvieron su turno Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin junto a Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla, un guiño al rival de México en el debut.

Fernández entonó el himno mexicano y Tyla hizo lo propio con el de Sudáfrica. La actriz Salma Hayek, embajadora del torneo, le dio la bienvenida a los hinchas.

La puesta visual estuvo inspirada en el papel picado, una de las artesanías más tradicionales de la cultura mexicana.

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Cómo ver la inauguración y todo el mundial

Este jueves comienza el esperado Mundial 2026. La inauguración arrancará 14:30 de nuestro país y el partido entre México y Sudáfrica a las 16. La ceremonia de inicio será el primero pero no será el único, ya que el viernes habrá otros dos en Canadá y Estados Unidos.

En Argentina, la inauguración será transmitida a través de TyC Sports, Telefe, y DSports. Además están las plataforma de streaming como Disney+ Premium, DGO y Flow.

El atractivo de las ceremonias inaugurales pasa por la puesta en escena, donde se reivindica la cultura local y la llegada de otros países para concretar la cita máxima del deporte más popular del planeta.

Cómo ver los partidos del Mundial

Los partidos del Mundial 2026 se pueden ver en Argentina a través de televisión abierta, televisión por cable y plataformas de streaming, dependiendo de qué encuentros quieras seguir.

Para ver el torneo completo y todos los encuentros, la única opción es DSports (por televisión) y su plataforma de streaming DGO. Si tienes el servicio de Flow, los canales de DSports están habilitados en el 109 y 110.

Para ver los partidos de la Selección Argentina, el partido inaugural y la gran final, las opciones son más amplias

TV Pública: Transmisión gratuita en vivo de todos los partidos de la Selección, el debut y la gran final.

TyC Sports: Emitirá todos los partidos de Argentina, sumando otros encuentros destacados del torneo. Puedes verlo online a través de TyC Sports Play

Telefe: Transmitirá los partidos de la Selección Argentina y encuentros destacados, disponible también en streaming por Mi Telefe y Pluto TV.

Disney+: Ofrecerá 30 partidos seleccionados de equipos sudamericanos y europeos (requiere plan Premium).

Paramount+: También emitirá la cobertura completa de los partidos de la Copa Mundial a través del acuerdo con DSports.

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El homenaje a Maradona y dónde ver la ceremonia

La ceremonia tendrá un bloque especial dedicado a Diego Armando Maradona, el gran protagonista de México 1986, cuando condujo a la Selección argentina a su segunda estrella en ese mismo estadio. Allí convirtió ante Inglaterra "la Mano de Dios" y el gol considerado el mejor de la historia de los mundiales. Según trascendió en la prensa internacional, su figura será uno de los ejes del evento, aunque la FIFA no reveló detalles de cómo será el tributo.

También habrá un reconocimiento a Pelé y al Brasil campeón de 1970, que levantó su tercera copa en el Azteca tras golear 4-1 a Italia. Será la primera apertura mundialista sin la presencia física del astro brasileño, fallecido en 2022. El exmediocampista Roberto Rivellino representará a aquel plantel, y también fue invitado el italiano Gianni Rivera, figura del subcampeón.

"La Copa Mundial es un momento que el mundo comparte", resumió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al presentar el formato de triple ceremonia.

En la Argentina, la fiesta inaugural se podrá ver en vivo por DSports, TyC Sports y Telefé, señales disponibles también en plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play. El partido entre México y Sudáfrica comenzará a las 16:00 (hora argentina).

Las otras dos ceremonias serán el viernes 12 de junio: la de Canadá, a las 14:30 en el estadio de Toronto, y la de Estados Unidos, a las 20:30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antesala de los debuts de los otros dos anfitriones.

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Argelia goleó a Bolivia antes de su debut con Argentina

Argelia, el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, cerró su preparación con una goleada 4-0 sobre Bolivia en un amistoso disputado a puertas cerradas este miércoles en Kansas City. El resultado llega a menos de una semana del debut de ambos equipos en la Copa del Mundo.

El partido tuvo un condimento especial para el público argentino: se jugó en el CPKC Stadium, ubicado a unos 300 metros del Hotel Origin, donde está concentrada la delegación albiceleste.

El hermetismo fue total. El encuentro se disputó sin público, sin prensa acreditada y sin transmisión televisiva, una decisión que el entrenador boliviano Óscar Villegas atribuyó al lado argelino. El DT de Argelia, Vladimir Petkovic, tomó los recaudos para que Argentina no pudiera observar los movimientos de su seleccionado antes del cruce del martes 16 de junio a las 22, hora argentina.

argelia

La cautela del cuerpo técnico africano no fue casual. En la previa, la cadena estadounidense KMBC 9, afiliada local de ABC, había sobrevolado con drones el predio de concentración argelino en Lawrence, Kansas, y captado imágenes de los entrenamientos, un episodio que generó malestar en la delegación.

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El riesgo de ver el Mundial 2026 por streaming: alertan por páginas falsas para robar datos

El comienzo del Mundial 2026 no solo moviliza a millones de fanáticos alrededor del mundo. También genera una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan el interés masivo por los partidos para desplegar campañas de fraude digital dirigidas a usuarios que buscan transmisiones gratuitas por Internet.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que durante los grandes eventos deportivos suelen multiplicarse las páginas falsas que imitan plataformas de streaming con el objetivo de obtener información personal, contraseñas y datos bancarios.

Según los expertos, detrás de una supuesta transmisión gratuita puede esconderse una operación diseñada para robar información sensible o infectar dispositivos con programas maliciosos.

La advertencia fue difundida por la empresa Kaspersky, que alertó sobre el aumento de este tipo de maniobras en un contexto donde muchas personas intentan acceder a los encuentros mediante enlaces compartidos en redes sociales, aplicaciones de mensajería o sitios web desconocidos.

Los ataques suelen comenzar con anuncios patrocinados, publicaciones en redes sociales o mensajes enviados por WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones.

La búsqueda de partidos del Mundial 2026 en sitios no oficiales puede exponer a los usuarios al robo de datos personales y bancarios.

Los delincuentes crean páginas que imitan la apariencia de plataformas reconocidas de streaming deportivo o de servicios que supuestamente cuentan con autorización para transmitir los partidos del Mundial.

Las promesas suelen ser similares: acceso gratuito, transmisiones en vivo en alta definición, pruebas sin costo o enlaces exclusivos para ver encuentros sin necesidad de pagar una suscripción.

Cuando la víctima ingresa al sitio, se encuentra con una página que parece auténtica. Allí se le solicita crear una cuenta, completar formularios o ingresar datos personales para habilitar el acceso al contenido. En algunos casos, también se pide información financiera bajo la excusa de activar una prueba gratuita o verificar la identidad del usuario.

El objetivo real es obtener datos bancarios, credenciales de acceso y otra información valiosa que luego puede utilizarse para cometer fraudes.

Existen además campañas que intentan convencer a los usuarios de descargar aplicaciones, reproductores multimedia o extensiones para navegadores. Esos archivos pueden contener software malicioso, capaz de recopilar información almacenada en el dispositivo o monitorear la actividad de la víctima.

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Scaloni en alerta: Tagliafico podría perderse el debut en el mundial 2026

Las alarmas se encendieron en las últimas horas en la Selección argentina por el estado físico de un futbolista titular que tiene una importante consideración en el entrenador Lionel Scaloni. Es que un campeón del mundo podría ausentarse del debut en la cita ecuménica programada para el 16 de junio ante Argelia.

Según se conoció, el futbolista considerado en el once inicial sufrió una molestia física debido a un golpe del cual no pudo recuperarse hasta el momento. Si bien podría peligrar su presencia ante los argelinos, no peligraría su presencia en el certamen y tampoco se avaluaría reemplazarlo en la convocatoria hecha por Scaloni.

Se trata del lateral izquierda del Lyon de Francia Nicolás Tagliafico, quien aún está tratando de recuperarse en su totalidad.

Por otra parte, el periodista deportivo de ESPN Diego Monroig, el origen de la molestia física de Nicolás se dio "en el partido con Honduras" debido al campo de juego. "El campo de juego de Texas es sintético. Le pusieron una carpeta de césped natural por encima y, por el suelo duro, se cargó. Por una cuestión precautoria pidió el cambio y a partir de ahí no pudo entrenarse a la par".

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Mundial 2026: la FIFA encendió el cielo con drones sobre el Estadio Ciudad de México

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, la FIFA compartió las imágenes de un show de drones que iluminó el cielo en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del torneo. La exhibición tecnológica funcionó como anticipo de la fiesta que abre la competencia más importante del fútbol.

La cuenta oficial de la Copa del Mundo publicó un video acompañado del mensaje "Iluminando el cielo nocturno de la Ciudad de México para la FIFA World Cup". En las imágenes se observan decenas de drones sincronizados que sobrevuelan el estadio y dibujan figuras en la oscuridad.

Entre las formas que se pudieron ver aparecen el logo oficial del Mundial 2026, la pelota oficial del torneo y las tres mascotas de la competencia, además de símbolos vinculados a los países anfitriones. Días atrás, automovilistas que circulaban por la zona ya habían captado algunos ensayos del show aéreo, con figuras como el trofeo de la Copa del Mundo, el balón oficial Trionda y la bandera de México.

La FIFA iluminó el cielo nocturno de México con un show de drones

El despliegue no se limitó al estadio. La noche del miércoles, la Torre Latinoamericana se iluminó con los colores de la bandera mexicana, con una cuenta regresiva proyectada sobre sus ventanales, mientras espectáculos de drones sobre Chapultepec y el propio estadio reunieron a miles de espectadores. La capital mexicana vivió así su previa mundialista en las calles, con fuegos artificiales y aficionados de todo el mundo.

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