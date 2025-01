Otro escándalo arbitral con incidentes en el Regional Amateur: qué pasó en Olavarría

Los testimonios

Tanto el entrenador, Jorge Izquierdo, como los jugadores de Ferro se mostraron indignados con el equipo arbitral encabezado por Salinas, oriundo de Venado Tuerto. Inclusive, a través de las redes, el club que se manifestó perjudicado avisó que podría no presentarse en General Pico el domingo que viene "por falta de garantías".

El arquero del equipo olavarriense es el cipoleño Alex Verón, que está teniendo un gran torneo es y uno de los responsables de haber llegado a esta final zonal. En diálogo con LM, el "1" explicó que la idea de no viajar es algo de la dirigencia, pero el grupo de jugadores quiere entrenar y jugar como corresponde. "Nos tenemos fe para dar vuelta la serie por el plantel que tenemos", enfatizó.

También forma parte del conjunto titular otro exCipo como Laureano Tello.

alex verón arquero.jpg

"El año pasado me tocó vivirlo contra Rincón, yo jugando para Deportivo Roca, pero esto fue más alevoso. Tenemos un muy buen equipo, con jugadores que venían de jugar Federal A. Era obvio que si había algo raro iba a tener que ser muy alevoso, porque tenemos un muy buen equipo. Así fue, no nos dejaron llegar al arco y ellos tenían vía libre para marcar muy fuerte, no les cobraban nada", relató el guardameta.

"Si vamos a lo futbolístico, tenemos un equipo que merece estar en otra categoría, pero pasan estas cosas y el jugador de fútbol lamentable y lastimosamente se empieza a acostumbrar a vivirlo y a normalizarlo. Es una lástima", se lamentó Verón.

Al mismo tiempo, insistió en que quieren jugar el partido de vuelta más allá de todo. "Estamos con ganas, hablo mucho con mis compañeros. Queremos jugar el partido, estamos a solo un gol. En un partido normal, la serie es ganable, porque para mi no son mejores que nosotros", subrayó el arquero.

Este escándalo se suma a la larga lista de casos similares en todas las categorías del ascenso año tras año. "Uno analiza que puede llegar a ser difícil. Antes de que arranque el torneo uno sabe qué equipos van a llegar a la final. Eso es lo más polémico. En lo personal sabía que este iba a ser un equipo fuerte y se ve lo que están haciendo", admitió.

"Nos vamos a preparar para ir y jugar. Tenemos la ilusión de que allá se den las cosas bien y revertir el resultado y que sea todo un poco más justo. Uno no piden que lo ayuden, sino que gane el mejor. Es por lo que uno dejó tantas cosas de lado, para tener esta oportunidad. Ojalá que lo extrafutbolístico no nos robe esa ilusión. Ojalá podamos obtener un buen resultado y pasar a la final", cerró el arquero.

Habló el árbitro Salinas

En declaraciones al sitio "verte.tv", Salinas respondió sobre lo ocurrido. “Sabés que estás señalado como un árbitro que ponen a dedo para favorecer a ciertos equipos. Es mucho lo que se habla; el periodismo, los dirigentes. A uno le ha tocado dirigir semifinales o finales de estos torneos, sabe cómo se hablan estas cosas y trata de hacer su trabajo lo mejor posible. ¿Si me hicieron pensar en dejar el arbitraje? Sí, sí, seguro, seguro. Uno siempre se plantea eso, porque son acusaciones muy feas”, reveló.

“Ojalá en algún momento me pueda sacar ese cartelito que me han puesto", indicó, reconociendo que sabía lo que se habló en la previa.

“Era un partido complicado, se habló mucho la previa, pero yo fui muy tranquilo, como siempre. Uno está acostumbrado a dirigir estos partidos hace años, así que estoy tranquilo con lo que hice", señaló el árbitro sin dudarlo.

Hubo varias jugadas que la gente de Ferro reclamó al juez, pero en la nota Salinas solo reconoció haberse equivocado en una de las amarillas. "Creo que el número 16 de Ferro (Bracamonte) que recibió una falta y al dar la ventaja volví de la jugada con un offside. Puede ser que me haya equivocado al no amonestar al jugador visitante", describió.

“Me vi bien en la conducción. Uno tiene su forma de dirigir, de dejar seguir un poco, pero en un momento el tema se puso áspero y tuve que sacar las amarillas a los jugadores que les saqué, que no fueron muchos. Creo que fueron una para el lado del local y tres para el visitante” sostuvo.

Según Salinas, el clima para con él fue hostil todo el tiempo: “Fue complicado el tema del trato. Ya el ingreso fue difícil con la parcialidad local y con los dirigentes también fue muy complicado. Algunos dirigentes no se han comportado debidamente".

El árbitro no quiso hablar del informe porque dijo que "es confidencial” y decide el Tribunal de Disciplina. Este miércoles se conocerá si hay sanciones o no, además de quién será el árbitro del partido de vuelta.

“Mi esposa desde que me conoce me dice que me deje de joder con el arbitraje, pero sabe que para esto se nace. Nunca me he planteado dejar el arbitraje, porque uno sabe que hace las cosas bien", cerró.

El que pase de esta serie, jugará la final por el ascenso frente al ganador de La Amistad vs CAI de Comodoro, donde los cipoleños están 1 a 0 arriba.