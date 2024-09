Paranaense cambió de DT en la previa al partido con Racing y contrató a un argentino

Pero una importante noticia sorprendió a todos en la previa al cruce ya que el conjunto de Curitiba tomó la decisión de despedir a Martín Varini, el entrenador uruguayo que no consiguió el rendimiento esperado, y la sorpresa radica en el nuevo DT.

Se trata de un ex futbolista argentino de gran trayectoria internacional y que dejó muy buenas sensaciones en Atlético Paranaense. Tiene una novedosa carrera como director técnico y además, se sabe que es un hincha de Racing.

image.png

Lucho González fue anunciado como entrenador de Paranaense en la previa al duelo con Racing

El conjunto brasilero confirmó en las últimas horas que el uruguayo Martín Varini dejó de ser el director técnico del equipo y este martes anuncio por medio de sus redes sociales al reemplazante que, curiosamente, es hincha de la Academia: Lucho González.

"Lucho González comienza a escribir un nuevo capítulo de su victoriosa historia en nuestro club hoy. ¡El Comandante se hace cargo como técnico de nuestro equipo central!", fue el posteo que realizó la institución para dar la noticia.

image.png

González, que se retiró del fútbol profesional justamente en Paranaense en 2021, volvió al club en 2022 para ser el ayudante técnico de Alberto Valentim. Luego de su despido fue anunciado como nuevo entrenador interino, pero renunció al cargo solo 24 horas después. El debut de Lucho será en el estadio del club de sus amores y al que tiene tatuado en una de sus piernas.

En el Cilindro buscará hacer valer el 1-0 conseguido en la ida (gol de Joao Cruz) para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Lucho es muy querido en el conjunto del sur de Brasil por su etapa como jugador. Allí disputó 155 partidos, anotó 11 goles, repartió siete asistencias y ganó tres títulos: la Copa de Brasil 2019 y las Copas Sudamericanas del 2018 y 2021.

La explicación de Maravilla Martínez tras la derrota en la ida

Maravilla 2.jpg

"Me quedaron un poco cruzadas. La realidad es que no tenía ángulo. Tuve el arco cerrado y ellos se quedaron con el partido", reconoció en una entrevista pospartido. A pesar de las ocasiones generadas, el atacante no pudo romper el cero, lo que finalmente inclinó la balanza a favor del equipo local.

Martínez también destacó que, a pesar del resultado adverso, Racing estuvo a la altura del desafío. "Cuando se pierde, las sensaciones son un poco negativas. Los partidos se ganan con goles, no pudimos convertir. Es nuestra responsabilidad, de los delanteros. Si hubiésemos hecho uno de los goles de todas las que tuvimos de entrada, el partido hubiese sido otro", señaló con honestidad.