Patricio Denegri, el DT campeón que festejó con Maradona en el pecho

"Confiaba mucho en el plantel, estaba muy contento con el equipo que habíamos armado. No es fácil armar un equipo competitivo cuando se te acaba de retirar el líder, el emblema, el corazón (por Mario Sepúlveda) y encima se había ido un jugador tan determinante de la cantera como Lea Tapia. Pero yo estaba muy contento con el plantel, era consciente de que había que laburar un montón. Había que cambiar roles a jugadores, había mucha gente nueva, jóvenes que tenían que dar el paso adelante. Era mucho trabajo y logramos muchas cosas. Nos terminamos transformando en un buen equipo, que cumple con los requisitos de esa palabra. No jugamos para nadie en especial, no tenemos una estrella. Tenemos al Cusa (David Oviedo) que es un jugador determinante y a Charly Sepúlveda que ha vivido mil de estas. Pero no podíamos esperar que ellos nos salven, necesitábamos de todos y lo pudimos lograr", comenzó diciendo Denegri.

Una de las virtudes del Torito fue el hecho de tener un grupo muy parejo de jugadores, con reparto de minutos y rendimientos similares. Las modificaciones no condicionaron al equipo, sino que por el contrario le dieron más variantes al entrenador. "Es algo que nos hizo crecer mucho en los playoffs. Les dije a los chicos que nos teníamos que transformar en un equipo largo, que eso no tenía nada que ver con los cambios, sino con el aporte de cada uno. Y tratamos de respaldarnos en las estadísticas para demostrarles que todos aportábamos. Incluso a veces cosas que la gente no se da cuenta ni tiene porqué darse cuenta. Hemos representado bien a la institución", explicó el DT.

Tanto Charly Sepúlveda como David Oviedo resaltaron la estructura de Centro Español a nivel club. La institución de Plottier trabaja seriamente hace años y esta vez se reflejó con un título. "Hay que agradecer la predisposición de los dirigentes a respetar al cuerpo técnico y entender que no se podía traer a alguien a colaborar, sino que hay que pagarle para trabajar. Si vos querés que esté todo el día, hay que pagarlo. Tenemos un asistente como Iván de primer nivel, trajimos un preparador físico que es un animal, Lucas Lamberti. Y dejame destacar a tres personas que son Marío Sepúlveda, que rápidamente se transformó en un asistente más, Fede Falco que es el psicólogo y en Juampi Ramírez. Ellos laburan ad honorem y cuando pueden aparecen. Ellos son tan campeones como cualquier otro", subrayó Denegri en el mismo sentido.

El trayecto de Español en el certamen fue de menor a mayor, con un tercer puesto en la fase regular y unos playoffs impecables. "Éramos un lindo plantel, no éramos un equipo. Teníamos que hacer 110 mil cosas y en las primeras dos fechas estaban Independiente y Pacífico en viernes y domingo. Calculo que hubo gente que se preocupó, yo no. Sabía que podía pasar cuando vi el fixture pensé 'vamos a ponerle el pecho porque arranca duro'. Después era cuestión de trabajo. Podía ser cualquiera el resultado en la final, pero el trabajo de los chicos había sido muy bueno", describió el conductor del campeón del Pre Federal de básquet.

Desde lo personal, el "Pato" finalizó resaltando que "este título es muy importante. Hace siete años que estoy acá en Español. Fui por todos lados, me mudé mucho y no es casualidad que me haya quedado. Es muy especial para mi porque esto hace feliz a mucha gente que yo quiero mucho".