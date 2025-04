Las críticas a los jugadores suelen aparecer en las redes sociales, y algunos familiares no logran quedarse callados.

Polémica en Boca por una cuenta falsa de X que defiende a un jugador en particular

En un contexto donde la renovación generacional y el trabajo con juveniles son pilares del proyecto de Fernando Gago en Boca Juniors , el nombre de Milton Delgado empieza a ganarse un lugar de peso. Con apenas 19 años, el mediocampista no solo brilló como figura clave en la Selección Argentina Sub-20 que logró el subcampeonato en el Sudamericano de Venezuela, sino que además mostró su compromiso con el club de La Ribera al rechazar sus días de vacaciones para reincorporarse cuanto antes al equipo.

Sin embargo, como suele ocurrir con las promesas que se proyectan a gran velocidad, no todas las reacciones han sido positivas. En las últimas horas, el apellido Delgado fue tendencia en redes sociales no solo por su rendimiento deportivo, sino por una polémica inesperada: comenzaron a circular capturas de una supuesta cuenta en X (ex Twitter) adjudicada falsamente a su madre, en la que se respondía con agresividad a las críticas que el joven futbolista recibió de algunos usuarios.