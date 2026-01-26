Preocupación en Boca: cuáles son los tres jugadores que sintieron una molestia en la victoria ante Riestra

Boca logró tener un resultado positivo en La Bombonera ante un Deportivo Riestra luego de sacar adelante un partido difícil donde Deportivo Riestra supo imponer su estilo de juego esperando con un solida defensa de cinco defensores que le costó penetrar al equipo de Claudio Úbeda . Ya en la segunda etapa llegó al 1-0 tras una pelota parada donde el defensor central Luciano Di Lollo conectó un fuerte cabezazo que no pudo contener Ignacio Arce.

Más allá del arrranque con el pie derecho, el entrenador tendrá que seguir de cerca a tres jugadores de cara al duelo que tendrá el miércoles ante Estudiantes de La Plata, club con el que negocia por el pase de Santiago Ascacibar. Es que en el partido disputado en La Bombonera tres jugadores se retiraron del partido con dolencias y generaron preocupación en el cuerpo técnico.

El mediocampista Ander Herrera , de gran nivel en la actualidad, fue sustituido en el partido por un pedido claro por su parte por un cansancio importante sufrido por el desgaste. A su vez, Alan Velasco y Lucas Janson también son dos jugadores que serán seguidos de cerca por el cuerpo médico. Según trascendió el ex Independiente Velasco no sería parte del equipo en el duelo ante el pincha.

Claudio Úbeda

Por su parte, el entrenador Claudio Úbeda se refirió a la situación de Janson: "Salió con una molestia en la pantorrilla y el recambio por Íker también fue para poner a un jugador más fresco".

El bombazo de Tato Aguilera: un delantero europeo de renombre sacude al mundo Boca

El domingo por la noche, luego de que Boca le ganara 1 a 0 a Deportivo Riestra en el arranque del Apertura 2026 en La Bombonera, Tato Aguilera contó una noticia que de concretarse sería un bombazo inesperado. Se trata de la llegada de un delantero europeo de renombre al club de la Ribera.

Es evidente que el xeneize necesita futbolistas en ofensiva, con Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani lesionados, tuvo que jugar Lucas Janson como titular el domingo y el equipo casi no tuvo profundidad.

Además, la decisión de mandar a préstamo al cipoleño Valentino Simoni le quitó al "9" de la reserva campeona, que en este contexto podría pelear un lugar tranquilamente.

La bomba de Tato

El periodista de TyC Sports contó que un empresario argentino le habría consultado al entorno Romelu Lukaku si tendría intenciones de "vivir la experiencia Boca". Según la información de Tato Aguilera, esto no habría surgido desde la dirigencia, sino desde un agente externo.

Para concretarse, primero debería ser positiva la respuesta del delantero belga y luego el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, que maneja el fútbol del club, debería dar el OK.

lukaku belgica euro.jfif Lukaku fue el centro de las críticas tras el primer partido de Bélgica.

La posibilidad suena muy lejana y hasta risueña, pero no deja de ser una información periodística. Así surgieron casos como los de Daniel De Rossi, Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes después terminaron jugando en Boca cuando no tenían ninguna conexión histórica con la institución.

Qué es de la vida de Lukaku

El delantero de la selección de Bélgica, con la que jugó tres mundiales, milita en el Napoli de Italia. Cumplirá 33 años en marzo y forma parte del plantel campeón de Italia.

El domingo, Lukaku entró en el segundo tiempo en la derrota 3 a 0 contra Juventus en Turín.