¿Qué pasó? Fuertes rumores indican que el Pollo Vignolo se va de ESPN

Sin lugar a dudas el Pollo Vignolo es uno de los periodistas deportivos más conocidos no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica. Primero en Fox Sport y luego en ESPN, el conductor y relator ha ganado cada vez más importancia para las cadenas en donde trabajó, convirtiéndose en un referente dentro del canal. Sin embargo, su futuro podría no estar muy seguro.

“Si esto sigue así, los derechos del fútbol argentino pasarán a las señales de aire o a otro tipo de servicio, porque hay mucha gente que no paga el Pack y mira los partidos por Fútbol Libre”, explicó el periodista, conocido por su antipatía por los medios de fútbol más tradicionales.

“La diferencia entre ESPN y TyC no es tan grande como se pensaba, teniendo en cuenta lo que invierten uno y otro”, agregó antes de sumar: “Estamos en presencia de un cambio de paradigma, ya no marcan agenda como la marcaban antes”.

“Esto se trata de lo que ellos más esconden, que es: ´La pelota me la llevo porque soy el dueño y no quiero que nadie más juegue si no juego yo´. Este es el verdadero número, el que no se puede disimular: el del rating. Ahora ya el rating no los avala, la gente no los elige, la credibilidad bajó. ESPN y TyC Sports empiezan a dejar de tener un lugar preponderante. Los canales de televisión deportivos están apagados”, sumó Flavio.