Qué pasó con la sorpresa final en la despedida de Messi: un cierre abrupto y por qué no se concretó

Luego de que el capitán terminara con sus palabras, estaba todo listo para el siguiente número musical, pero hubo un final inesperado.

La sorpresa preparada para el final de la despedida de Messi no se concretó.

Lo que había sido anunciado en la previa como "la sorpresa” de la despedida de Lionel Messi ya era, a esa altura, un secreto a voces. Después de la presentación de Soledad Pastorutti y de las últimas palabras del capitán vestido de celeste y blanco, todas las miradas estaban puestas en el cierre musical preparado para la noche.

La sorpresa era la reunión de Sergio Torres, uno de los artistas favoritos de Messi, con el acordeonista Darío Zanco, fundador de Grupo Cali. Sin embargo, mientras sonaba “Amor de Chat”, el sonido se cortó y la actuación terminó antes de que pudiera desarrollarse como estaba prevista.

Después del episodio, la cuenta oficial de Grupo Cali publicó un comunicado para explicar lo ocurrido y desligar a los músicos de cualquier responsabilidad por la suspensión.

“Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor”, informó el grupo. El mensaje atribuyó lo sucedido a “cuestiones relacionadas con la organización” y remarcó que se trató de una situación ajena a los artistas.

“Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”.

El texto cerró con una aclaración sobre las responsabilidades por la cancelación: “Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre”.

Qué pasó con la sorpresa para Messi

En el estadio Monumental, el número preparado para cerrar la celebración posterior al amistoso de la Selección Argentina ante Benín se frustró antes de completarse. La música se interrumpió durante la primera canción y no volvió a retomarse.

El corte ocurrió mientras Messi abrazaba a uno de sus hijos y comenzaba a despedirse del campo de juego junto con su familia. En ese momento, cuando el dispositivo musical ya estaba en marcha, el sonido cesó y la escena quedó sin la actuación que había sido anunciada como sorpresa.

Torres y Zanco no llegaron a concretar el esperado reencuentro sobre el escenario. El estadio comenzó a vaciarse mientras quedaba abierta la incógnita sobre qué había provocado la interrupción del espectáculo.

Durante las horas anteriores se habían difundido imágenes de ambos músicos durante una prueba de sonido sobre el césped de River. El encuentro reunía la voz de Torres con el acordeón de Zanco, dos nombres ligados a la historia de la cumbia santafesina.

El horario estimado para la actuación era alrededor de las 22:30. Sin embargo, el desarrollo de la despedida modificó el cierre previsto. Cuando comenzó a sonar la música, Messi recibió el afecto de su familia y emprendió la salida del campo. Poco después, la pista dejó de escucharse y no hubo una reanudación que permitiera completar el repertorio.

Sergio Torres, el cantante favorito de Messi

Nacido en Santa Fe, Sergio Torres construyó buena parte de su reconocimiento como una de las voces de Grupo Cali. Su paso por la agrupación lo convirtió en una figura reconocida de la escena tropical y lo vinculó con canciones que mantuvieron presencia en bailes, fiestas y celebraciones populares.

Su nombre adquirió una repercusión todavía mayor en 2007, cuando Messi lo mencionó como uno de sus grupos favoritos. Aquella declaración tuvo una fuerte repercusión y profundizó el vínculo entre el futbolista y el cantante.

En una entrevista con el medio local Aire de Santa Fe, Torres recordó aquella mención y contó cómo impactó en su carrera: “Lo dijo como quien no quiere la cosa. La posibilidad de Internet y esas cosas dieron a conocer esto, y vaya qué privilegio. En esta carrera que tengo como cantante he tenido muchos privilegios. Entre ellos, haber conocido a Messi, a su familia y, además, compusimos una canción: ‘La octava maravilla’”.

Después de su etapa en Grupo Cali, Torres desarrolló una carrera solista y continuó ligado al género a través de Los Dueños del Swing. La relación con Messi también tuvo otros episodios públicos: el futbolista asistió con su familia a presentaciones del cantante y ambos compartieron encuentros vinculados al entorno del capitán argentino.

Por eso, la convocatoria para la despedida en River tenía un significado especial. La idea era reunir al jugador que cerraba una etapa frente al público argentino con uno de los artistas que lo acompañaron musicalmente desde su adolescencia en Rosario.