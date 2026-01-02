Quiénes son los árbitros argentinos que podrían ir al Mundial

La AFA confirmó los árbitros internacionales para este 2026 y algunos de ellos podrían dirigir en la Copa Mundial de la FIFA.

La AFA confirmó la nómina de 10 árbitros internacionales FIFA . A través de esto, se puede deducir quienes podrían ser los árbitros en ser convocados por el ente rector del fútbol mundial para arbitrar en la Copa del Mundo a disputarse este año en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista expone tres realidades claras: árbitros consolidados que sostienen el estándar, réferis en proceso de afirmación internacional y un grupo promovido recientemente que arrastra un saldo pendiente, producto de un 2025 con más irregularidad que solidez. La confirmación, en estos casos, no es un premio, sino una apuesta a la mejora.

Facundo Tello (FIFA desde 2019) es el árbitro argentino con mayor rodaje internacional sostenido, tanto en CONMEBOL como en escenarios UEFA, y su actuación en el último Mundial terminó de consolidarlo en la élite. Su presencia en partidos de máxima exigencia responde a una capacidad probada de gestión, liderazgo y control emocional, especialmente cuando la presión externa supera lo estrictamente futbolístico. Hoy aparece naturalmente proyectado para repetir presencia en el Mundial 2026, no como promesa, sino como referencia arbitral plenamente confiable.

Maximiliano Ramírez (FIFA desde 2023) es el árbitro que mayor crecimiento mostró dentro del grupo. Aun con escaso rodaje internacional por su juventud, dejó en el fútbol argentino muy buenas actuaciones, respaldadas por decisiones institucionales fuertes: dirigió en tres ocasiones consecutivas el clásico Boca–River, el partido de mayor exposición y presión del país. Esa reiteración no es casualidad, sino confianza en su conducción, criterio y personalidad. El desafío ahora es trasladar ese progreso al plano internacional y consolidarse rumbo a 2026.

Darío Herrera (FIFA desde 2015) representa el oficio arbitral en su máxima expresión. Su experiencia le permite leer partidos complejos, administrar tensiones colectivas y sostener el control aun cuando el juego se desordena. Ejemplo típico: encuentros de alta fricción en los que, sin necesidad de exceso disciplinario, logra que los protagonistas entiendan los límites. Su rol es clave también como referencia formativa dentro del grupo.

Los que se encuentran en evaluación y los que fueron recientemente promovidos

Yael Falcón Pérez (FIFA desde 2022) es el árbitro que mejor logró afirmarse dentro de la generación intermedia. Su crecimiento se refleja en una mayor claridad conceptual y mejor lectura disciplinaria. En partidos donde antes dudaba, hoy decide con mayor convicción. El objetivo para 2026 es sostener ese progreso en escenarios internacionales más exigentes.

Leandro Rey Hilfer (FIFA desde 2023) muestra avances en su proceso, aunque todavía con altibajos. En algunos encuentros logró buen control, pero en otros la falta de anticipación disciplinaria permitió que el partido se cargara innecesariamente. La clave para su consolidación será intervenir antes, no después.

Nazareno Arasa (FIFA desde 2024) mostró dificultades para sostener criterio uniforme. En varios partidos, decisiones correctas fueron seguidas por errores evitables, generando confusión en los jugadores. El desafío será ordenar su toma de decisiones y ganar estabilidad conceptual. Sebastián Zunino (FIFA desde 2024) tuvo su mayor déficit en el control global del partido. En encuentros en los que el juego pedía conducción firme, la respuesta llegó tarde. Mejorar la lectura emocional y la coherencia disciplinaria será clave para revertir su saldo negativo.

Carlos Andrés Gariano (FIFA desde 2025) atravesó su primer año internacional. El proceso fue claramente irregular. Errores técnicos en momentos decisivos marcaron sus actuaciones. La expectativa está puesta en que el 2026 sea un año de aprendizaje aplicado, no de repetición de fallas. Luis Orlando Lobo Medina (FIFA desde 2025) tuvo sus mayores dificultades en partidos de alta fricción, en los que la falta de anticipación disciplinaria permitió que el conflicto creciera. La mejora debe llegar desde la prevención, no desde la reacción.

Sebastián Nicolás Martínez (FIFA desde 2025) aún no logró regularidad. Errores en acciones determinantes y cambios bruscos de criterio condicionaron su rendimiento. El 2026 será decisivo para demostrar si puede transformar experiencia en confiabilidad.