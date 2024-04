Racing le ganó a Coquimbo con suspenso: el insólito gol en contra que se hizo

Por su parte, el equipo de Fernando Díaz acumula su segunda derrota en el torneo. Por la décima fecha del Campeonato ANFP de Chile, visitarán el estadio Sausalito para enfrentar a Everton de Viña del Mar el domingo a las 13:30.

La victoria de Racing ante Coquimbo Unido

La “Academia” se adelantó en el marcador con el gol de Santiago Solari a los 10 minutos de juego. Sobre la mitad de la cancha, Agustín Almendra giro ante la marca del argentino Dylan Glaby y metió el pase bombeado a la espalda de la defensa para que reciba el ex Defensa y Justicia que intentó rematar ante la salida atolondrada del arquero Diego Sánchez, rebotó y volvió a rematar para poner el 1-0.

Santiago Solari se filtró en el área, aprovechó un error y no perdonó para alegría de @RacingClub en la CONMEBOL #Sudamericana .#LaGranConquista pic.twitter.com/rnqPfmlf2c — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 25, 2024

Tras el gol, Racing no aflojó en su intensidad y fue por más, manejando los hilos del encuentro ante un equipo que no lograba encontrarse en cancha y sufría cada embestida de los de Gustavo Costas.

A los 43 minutos, Coquimbo Unido llegó al empate por el insólito gol en contra del arquero Gabriel Arias. En el intento de volver a empezar y salir jugando, Agustín García Basso se dio vuelta y tocó en corto atrás para el ex Defensa y Justicia que quiso parar la pelota con la suela, le pasó por abajo y terminó dándole la igualdad a los chilenos.

García Basso tocó hacia atrás, Arias no la pudo controlar y la pelota ingresó en el arco de Racing.



¡Tremendo blooper de la defensa de la Academia!



@gustavokuffner - @jbuscalia - @m_benedetto - @brualeotti



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/TRli25D7DF — DSPORTS (@DSports) April 24, 2024

A pesar de este error que terminó en empate para los locales, el equipo argentino volvió a ponerse en ventaja a los 50 con el tanto de Adrián Martínez de penal.

De penal y sobre el final del primer tiempo, Maravilla Martínez puso el 2-1 para la Academia ante Coquimbo Unido.



@gustavokuffner - @jbuscalia - @m_benedetto - @brualeotti



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/UoOLp7dvM1 — DSPORTS (@DSports) April 24, 2024

Ya en el complemento, Coquimbo Unido salió a buscar el empate y llegó al mismo a los 14 minutos gracias alargentino Andrés Chávez pero, por una mano en el control de la pelota, el árbitro Carlos Betancur Gutiérrez anuló el gol a instancias del VAR.

Tras esa situación que podría haber sido el 2-2, Racing se reacomodó en la segunda etapa, manejando los hilos del partido y terminó cerrando su tercera victoria al hilo en esta actual Copa CONMEBOL Sudamericana.

La síntesis del partido entre Coquimbo Unido y Racing

Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 - Fecha 3 - Grupo H.

Coquimbo Unido de Chile (1) - Racing Club (2)

Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, Chile.

Árbitro: Carlos Betancur Gutiérrez (Colombia).

VAR: Yadir Acuña (Colombia).

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Dylan Escobar, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera; Dylan Glaby, Sebastián Galani; Luciano Cabral, Andrés Chávez y Martín Mundaca. DT: Fernando Díaz.

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 10m. Santiago Solari (R); 43m. Gabriel Arias en contra (C); 45m. Adrián Martínez (R).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Juan Cornejo por Sebastián Cabrera (C) y Benjamín Chandía por Martín Mundaca (C); 20m. Johan Carbonero por Santiago Solari (R); 28m. Roger Martínez por Adrián Martínez (R) y Baltasar Rodríguez por Bruno Zuculini (R); 30m. Alejandro Camargo por Sebastián Galani (C) y Alejandro Azócar por Christopher Barrera (C); 42m. Gastón Martirena por Maximiliano Salas (R) y Juan Fernando Quintero por Agustín Almendra (R).