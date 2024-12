Regional Amateur: La Amistad y Don Bosco de Zapala, en una serie que promete

El sábado Lucas Moreira hará sonar su silbato para marcar el inicio del encuentro. El juez principal estará acompañado por Fernando Mardones y Oscar Valdebenito como sus asistentes, mientras que Héctor Cubría completará la cuaterna.

Se viene una serie que promete

La Amistad goleó 6 a 2 a Maronese el último domingo, pero en el primer tiempo el rival lo puso en aprietos. “Nos encontramos con esos dos goles y después desconcierto nuestro en defensa, la verdad que por ahí el viento jugó una mala pasada pero supimos levantarnos bien en el segundo tiempo”, aseguró Matías Kucich.

A esta altura del torneo, el desconocimiento entre rivales es mayor a la fase de grupos. Para La Amistad, que se armó con varios jugadores provenientes del Federal A, el estudio del rival es más arduo. “La verdad que nunca lo he enfrentado a Don Bosco así que esta semana nos encargamos de conocer un poco al rival”, aseguró Matías Kucich, lateral izquierdo del Celeste, con paso en San Patricio del Chañar en el Regional.

El Celeste viene en un gran momento tras quedarse con la Liga. Al haber ganado Apertura y Clausura, tiene un lugar asegurado para el TRFA del 2025, pero el objetivo no es seguir en la categoría sino el ascenso. “Fuimos superiores en gran parte de los partidos, creo que acá desde un primer momento nosotros mostramos la jerarquía que tenemos y las ganas de este equipo que tiene de seguir adelante”, mencionó.

En el último encuentro, el viedmense, que es una pieza fundamental en el once titular, se despachó con un doblete. “Por suerte pude convertir y se me dio por duplicado. La verdad que se me venía haciendo un poco esquivo pero contento porque sirvió para aportar al grupo y para seguir avanzando que es lo que queremos”, repasó.

Para Kucich es su segundo año peleando un ascenso a la tercera categoría con el club "amigo". Jorge Lencina siempre lo llamó cuando su participación en el Federal A concluía, tanto de su paso por Sol de Mayo como lo fue en Cipolletti en los últimos meses. “Estoy muy tranquilo acá, hay gente muy buena, muy trabajadora, que siempre de un primer momento me quiso, así que contento porque uno está donde se siente cómodo, la verdad que está bueno”, concluyó.