Revelan por qué Juanfer Quintero no volvió a River

La sorpresa tomó a todos por sorpresa, no solo por lo rápido que se resolvió todo, sino por lo inesperado que fue, ya que nunca su nombre había sido mencionado en Racing. Es que este domingo se supo que la Academia ya tiene abrochado a su nuevo refuerzo, el cual será Juanfer Quintero. El ex futbolista ídolo de River (recordado por su gol a Boca en Madrid) será nuevo jugador del equipo de Avellaneda, pero muchos hinchas millonarios se preguntan porque el colombiano no vestirá la banda roja en el pecho.