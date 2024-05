Revelan todos los pases que hará Independiente para saldar sus deudas

Sin embargo, no es el único jugador que Independiente podría venderlo. El secretario general de Independiente explicó: “El 1/5 me atendió el dueño de Necaxa y nos reunimos por Lucas González. Están muy interesados y quedaron que iban hacer una propuesta económica. Hay muchos sondeos por Ayrton Costa".

Rojo 1.jpg El Chaco Martínez podría irse de Independiente

Independiente y la posibilidad de vender a Gabriel Avalos

Pero en Independiente la cosa no termina ahí, por lo que Gabriel Avalos también podría irse en el próximo mercado de pases: “Nuestra idea no es desprendernos de Avalos. No es el jugador a vender, ahora todo tiene un precio. Si nos ponen un dinero importante y el jugador acepta bienvenido sea. Levantamos 9 inhibiciones y bajamos 13 M USD el pasivo. Hoy tenemos que levantar las inhibiciones de Silva y Gaibor. Dejaron a Independiente a la deriva, no se presentaba a los juicios”.

En cuanto a las renovaciones, Seoane informó que las conversaciones están avanzando: “La renovación de Rey de 1 a 10 está 9 y medio. Con Marcone tenemos una deuda que queremos cancelar en junio y luego sentarnos a hablar de la renovación”.

Rojo 2.jpg Gabriel Avalos llegó para ser el gran refuerzo de Independiente, pero terminó decepcionando

Cuáles son las deudas de Independiente

Sin embargo, Independiente enfrenta obstáculos financieros, especialmente con las inhibiciones de Fernando Gaibor y Gastón Silva, que suman casi 5 millones de dólares en salarios atrasados. "Con una o dos ventas, levantamos la inhibición. El objetivo es clasificar a las copas, eso nos traería mucho dinero", explicó Seoane.

Por otro lado, Seoane también compartió detalles sobre la conversación que tuvo con Carlos Tevez después de la eliminación del equipo en la Copa de la Liga Profesional 2024. "Coincidimos en que no podemos tirar el proyecto por la borda por un partido. Tevez está muy comprometido con el Club", aseguró.

Independiente se enfrenta a desafíos financieros mientras busca fortalecer su plantel y asegurar la continuidad de jugadores clave. Con negociaciones en curso y la determinación de superar las dificultades, el club se prepara para enfrentar los retos que se avecinan en el mercado de pases y en la competición.