Ricardo Centurión vuelve a jugar al fútbol: ¿Qué club lo contrató?

Centurión tuvo graves problemas de conducta fuera de los terrenos de juego y noches descontroladas que opacaron a aquel jugador que se proyectaba como una de las grandes figuras que podría haber transcendido en el fútbol europeo.

No tuvo la posibilidad de desarrollar su carrera con continuidad, pero cada vez que estuvo dentro de la cancha le regaló un lujo a los hinchas. La típica joya que jamás pudo explotar debido a cuestiones extra futbolísticas, pero siempre sorprendió a los espectadores con su gran capacidad para gambetear a sus adversarios.

Los números de la carrera de Centurión

El jugador oriundo de Avellaneda tuvo una carrera extraña, comparando su capacidad deportiva. Racing Club de Avellaneda fue el club que identificó gran parte del desarrollo de su carrera. En la “Academia” Centurión diputó 93 partidos en total, anotó 19 goles y repartió 14 asistencias.

Boca fue otra institución que agrandó su figura. En el “Xeneize” jugó en 24 ocasiones y realizó 8 goles. Pero, en el Sao Paulo de Brasil participó de 80 encuentros y anotó la misma cantidad de goles que en el “Azul y Oro”. Por otro lado, formó parte de los planteles profesionales de: Genoa de Italia, Vélez, Barracas Central (último club), San Lorenzo y San Luis.

La última polémica que protagonizó Ricardo Centurión

Jenifer Lauría, la última eliminada de Gran Hermano, se confesó con Ángel de Brito sobre su conflictiva relación con la familia de su ex pareja y padre de su hija, Ricardo Centurión. Durante su mano a mano, la botinera reveló la razón del porqué falló su relación con el futbolista y si volvería con él en un futuro.

“Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad. No estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó ”, confesó en LAM.

Al ser consultada sobre las hermanas de su ex pareja, Jenifer se quebró en llanto y pidió no hablar sobre eso porque ellas y su familia siempre “la salieron a matar”.

"Inventan cosas. Estando en pareja con él, embarazada, decían que trabajaba de prostituta. Decían que mi hija no era hija de él. La pasé muy mal en el embarazo", recordó. "Yo no le saqué nada, me dio esa casa donde yo estoy viviendo, que se lo recontra agradezco, y una camioneta. Nada más", agregó.

Sobre si hubo violencia dentro de la relación con el futbolista y su familia, la participante de GH aclaró que “nunca le levantó la mano” pero que “sufrió mucha violencia psicológica".