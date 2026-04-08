River debuta ante Blooming por Copa Sudamericana

River visitará este miércoles a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana , competición que el club de Núñez volverá a disputar después de 11 años.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Ramón Aguilera Costas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas y en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.