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La Mañana River Plate

River debuta ante Blooming por Copa Sudamericana

El Millonario, invicto bajo la conducción del Chacho Coudet, busca comenzar el torneo internacional con el pie derecho.

River juega de visitante.

River juega de visitante.

River visitará este miércoles a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, competición que el club de Núñez volverá a disputar después de 11 años.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Ramón Aguilera Costas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas y en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

Las formaciones de River y Blooming

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

  • Copa Sudamericana
  • Grupo H - fecha 1
  • Blooming (Bol) - River (Arg)
  • Estadio: Ramón Aguilera Costas
  • Árbitro: Andrés Rojas (Col)
  • VAR: David Rodríguez (Col)
  • Hora: 21:30.
  • TV: DSports.

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