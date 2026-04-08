River debuta ante Blooming por Copa Sudamericana
El Millonario, invicto bajo la conducción del Chacho Coudet, busca comenzar el torneo internacional con el pie derecho.
River visitará este miércoles a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, competición que el club de Núñez volverá a disputar después de 11 años.
El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Ramón Aguilera Costas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas y en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.
Las formaciones de River y Blooming
Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
- Copa Sudamericana
- Grupo H - fecha 1
- Blooming (Bol) - River (Arg)
- Estadio: Ramón Aguilera Costas
- Árbitro: Andrés Rojas (Col)
- VAR: David Rodríguez (Col)
- Hora: 21:30.
- TV: DSports.
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