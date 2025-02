Deportes La Mañana Roger Martínez Roger Martínez contó de manera escandalosa por qué se fue de Racing: el video

El delantero colombiano se refirió a su salida de la Academia y fue duro contra la dirigencia. Qué dijo sobre Gustavo Costas.







"No me sentí querido en Racing". Concreta y dura la explicación del colombiano Roger Martínez cuando le preguntaron sobre su salida de la institución luego de haber perdido protagonismo en el once inicial y hasta en el banco de suplentes. Ante el panorama oscuro que pintaba para él en la Academia Martínez armó las valijas y se fue.

En medio de su presente en Al-Taawoun de Arabia Saudita, el jugador habló con el periodista especialista en mercado de pases César Luis Merlo y contó, con declaraciones explosivas, sobre su salida de la Academia. "La verdad es que tengo una gran relación con Costas, me hizo sentir importante y estoy agradecido con él. Pero no me sentí querido en Racing, por eso me fui", esbozó sin escrúpulos el delantero.

Sumado a esto apuntó contra la dirigencia del club que actualmente preside Diego Milito: "Tenía que cambiar de aire, eso es lo que sentía. Pero no hicieron un esfuerzo para que me quede. En cambio Gustavo siempre me hizo sentir que quería contar conmigo, me hizo sentir especial", contó Roger.