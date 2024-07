Salomón Rondón anotó el mejor gol de la Copa América y estallaron las redes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1809413829668872527&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE VENEZUELA!



Rondón la peleo en mitad de cancha, vio al arquero adelantado y con una gran definición por arriba de Crépeau, marca el empate para la Vinotinto.



@FDVENE - @pedrobozoa



CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS | #CopaAmérica pic.twitter.com/CH86u27pAh — DSPORTS (@DSports) July 6, 2024

Las críticas de Salomón Rondón luego de su paso por River

El experimentado delantero venezolano Salomón Rondón le restó importancia a su paso por River, donde jugó apenas once meses, al afirmar que "fue un equipo más" en su dilatada trayectoria deportiva.

"Es un gran equipo, pero fue uno más y ya está", afirmó el goleador, actualmente en Pachuca de México, al que se incorporó a principios de este año.

Rondón -de 34 años- estuvo en el club de Nuñez desde enero hasta diciembre de 2023, cuando solicitó la rescisión de su contrato alegando cuestiones personales y se marchó al fútbol mexicano.

"Mucha gente me dijo: ´no te fue bien´, pero jugué 35 partidos e hice diez goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas, donde jugué 15 partidos e hice cero goles", expresó en declaraciones a La Vinotinto Podcast.

Además, cerró la nota con una peculiar frase sobre Argentina y comparó la comodidad de trámites con México: "Es más, que se jodan: yo llegué el 28/12 a México y el 8/1 ya tenía mi DNI. El 28/1 llegué a Argentina y el DNI me lo dieron el 7/8. Ya está. Con esto te dije todo".

El atacante, quien hoy jugó para la selección de su país frente a Ecuador en el marco de la Copa América, pasó por Aragua de Venezuela; Las Palmas y Málaga de España; Rubin Kazan, Zenit de San Petersburgo y CSKA de Rusia; West Bromwich Albion y Everton de Inglaterra antes de llegar a River.

Cómo fue la salida de Salomón Rondón de River

El vicepresidente de River, Matías Patanian, calificó como “injustos” los dichos del ex delantero del club Salomón Rondón, quien dejó de forma sorpresiva la entidad de Núñez, y aseguró que no dudó en marcharse al Pachuca de México.

“Yo terminé el 22 con River y el 23 ya estaba negociando con Pachuca. No lo dudé”, aseguró Rondón en las últimas horas, haciendo un poco más tensa su fugaz salida del cuadro Millonario.

Puertas adentro del club no cayeron nada bien sus declaraciones y quien recogió el guante y le respondió fue Patanian, quien calificó de"injusto lo que dijo".

"Me sorprendieron las declaraciones de Rondón, no su salida. Considero absoluta y extremadamente injusto lo que dijo, no me gustó. Si me lo cruzaba se lo hubiera dicho", sentenció el dirigente en declaraciones radiales.