Santiago Aimasso, con la fe intacta en Pillmatún para el Regional Amateur

Pillma no tuvo un buen inicio en los primeros tres encuentros. De hecho, solo pudieron cosechar un empate, que los dejó con una unidad de 9 posibles. " En las primeras tres fechas estuvimos medio flojos de goles , de hecho, no se nos abrió nunca el arco”, repasó sobre los encuentros de ida.

Por Liga Confluencia, Santiago fue uno de los que más goles convirtieron hasta los cuartos de final donde cayeron ante el Albo reginense. La situación en el Regional fue la contraria, aunque sin embargo esto no lo desespera.

“En el tema de los goleadores, estamos Lucas Santos con dos y yo con uno, ahí con Maxi Sepúlveda. Por suerte bastante bien, me siento bien, tuve un buen comienzo de liga, un buen fin de liga, así que estoy con ganas", comentó.

En la vuelta de la fase de grupos, Pillma sorprendió en Colonia Valentina derrotando a Unión Vecinal, lo que le dio vida. Sobre todo porque los punteros tuvieron altibajos. En la Isla Jordan ante Don Bosco, un nuevo triunfo lo dejó tercero con 7 y las ilusiones a flor de piel.

"Si bien creo que también tuvimos un grupo de primera fecha muy unido, es verdad que en las primeras fechas no nos encontramos muy bien, y ahora ya empezamos a aceitarnos un poco más en las piezas del medio. Podemos concretar un poco más el ataque”, aseguró.

Santiago no se olvidó del grupo cuando habló del esfuerzo para poder remontar en la tabla y le agradeció al técnico Luciano Méndez por el liderazgo y la manera de afrontar el Regional. "El técnico siempre tiró para adelante. La verdad, eso es algo que hay que resaltar. Cuando los resultados no se daban no agachaba la cabeza", reconoció.

El cierre para la Academia es favorable, sobre todo porque lo hará de local, después de haber afrontado varios partidos lejos de su gente. "Sabíamos que las primeras fechas iban a ser difíciles, nos tocaron tres fechas de visitantes seguidas y era cuestión de encontrar el ritmo del grupo", analizó.

WhatsApp Image 2024-11-14 at 15.31.47.jpg Santiago Aimasso - Pillmatún. Foto cortesía: Nicole Elissetche.

Alianza es el puntero de la zona con 10, seguido de Don Bosco con 9. Esto transforma al duelo del domingo en una final ante el Gallo. "Yo creo que este partido va a ser muy fundamental, por suerte también se nos abrió el arco, así que nos sentimos bien, nos sentimos más acomodados", enfatizó.

Los cipoleños saben que tienen que conseguir tres puntos para seguir prendidos y deberán aprovechar su localía, al igual que con Don Bosco. “Creo que el gran fuerte nuestro es la cancha. Sabemos que no pica muy bien y capaz que eso a los rivales los complica un poco más, nosotros ya la tenemos un poco más familiarizada. Sabemos que nosotros podemos exponer nuestro juego acá", sostuvo.

Una de las piezas fundamentales para levantar la cabeza y seguir peleando por la clasificación son los de afuera, los que alientan. “La hinchada pilmatunera es más que nada la familia, es más familiero el club y siempre está el apoyo de todos, ya sea que viajemos a Don Bosco, a Cutral Co. Los que pueden y tienen la posibilidad siempre están y eso es algo muy lindo", comentó agradecido con los hinchas.

El recorrido de Santiago Aimasso en Academia Pillmatún

El delantero es uno de los jóvenes experimentados que tiene la institución. Santiago tiene apenas 20 años, pero con Pillma tiene una trayectoria de varios años viviendo buenas y malas desde el 2021."La verdad que fue un camino largo que recorrí en Pilma, tuvimos altos y bajos. De hecho en el 2021 fue cuando salimos campeones. Pude conocer lo que es la victoria en el terreno local y tuvimos otras caídas más recientes, pero ahí siempre se levanta, es lo bueno que tiene el equipo", afirmó.

Su andar en el Regional le permite ilusionarse como a muchos jugadores con dar el salto a la tercera del fútbol nacional. "La verdad, siendo sincero, creo que es el sueño de la mayoría de los jugadores acá, aspirar a un Federal. Es lo más grande que se puede conseguir acá", señaló.

Este torneo le abre las posibilidades a muchos de poder escalar un peldaño más. Santiago, está metido en poder conseguir la clasificación con Pillmatún, pero también está abierto a las propuestas para cuando esto termine. “El Regional te da esa posibilidad y es muy lindo. Te da la experiencia de poder conocer tu ritmo, conocer a tus rivales. El Federal yo creo que es un sueño para muchos y después quién sabe capaz de aspirar un poco más", concluyó.