Se supo quién va a ser el DT de Racing si Diego Milito gana la presidencia

Milito presentó su propuesta con un enfoque que busca superar las gestiones anteriores, poniendo énfasis en la construcción de un Racing fuerte y competitivo. "No lo haré solo, me acompaña un gran equipo de trabajo con el que durante los últimos dos años hemos estado elaborando nuestro proyecto. Queremos un modelo de club superador, como todos soñamos y nos merecemos. Racing es mi casa, y no un trampolín para llegar a ningún otro lado", aseguró. Esta última frase es crucial, ya que intenta dejar claro que su intención no es utilizar la presidencia del club como un medio para alcanzar otros fines políticos.