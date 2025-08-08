Sin Rojo y en una profunda crisis, Boca recibe a Racing en un picante clásico: hora, formaciones y TV

El Xeneize acumula 11 encuentros sin victorias entre todas las competiciones, perdió a su excapitán y hay rumores con respecto a la continuidad de Miguel Ángel Russo.

En medio de una histórica racha negativa y una convulsión interna sin precedentes en la última década, Boca afrontará mañana un clásico de alto voltaje: recibirá a Racing en La Bombonera, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 16.30, con arbitraje de Nicolás Ramírez -secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo- y con la transmisión de ESPN Premium .

El Xeneize atraviesa un presente crítico: por lo pronto, arrastra once partidos sin sumar de a tres , lo que representa su peor marca en el ámbito profesional, y en el certamen doméstico apenas pudo cosechar dos igualdades , gracias a un 0-0 ante Argentinos Juniors y 1-1 frente a Unión. En la última jornada cayó 1-0 frente a Huracán, profundizando las dudas sobre su funcionamiento colectivo y la falta de peso ofensivo. Para colmo, comenzaron a trascender rumores sobre la posible salida de Miguel Ángel Russo y se disolvió el Consejo de Fútbol.

La Academia, por su parte, tampoco comenzó el certamen de la mejor manera: sumó tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas. En su debut cayó ante Barracas Central con polémica, se recuperó con un triunfo ante Belgrano como visitante, pero volvió a tropezar ante Estudiantes de La Plata. Sin embargo, llega con un envión anímico tras haber goleado 3-0 a Deportivo Riestra en Copa Argentina y meterse en los cuartos de final de la competición, lo que les dio oxígeno a los dirigidos por Gustavo Costas.

Boca está arriba en el historial del clásico

En 220 enfrentamientos oficiales, el conjunto porteño se impuso en 94 oportunidades, mientras que los de Avellaneda ganaron 74 y se registraron 52 empates. El último cruce fue el pasado 30 de marzo, por la Copa de la Liga, con triunfo xeneize por 3-2 en el Cilindro. En la Bombonera, sede del pleito que se llevará a cabo este sábado, el dominio azul y oro se acentúa, ya que Racing no vence allí desde 2010.

La novela con Marcos Rojo, que pasó a la Academia

El duelo, por supuesto, estará enmarcado por el golpe de última hora en el mercado de pases: Marcos Rojo dejó de ser jugador de Boca y firmó contrato con la Academia en una operación que sorprendió por la inmediatez y el peso simbólico de la transferencia. El defensor, que no era tenido en cuenta por Russo y que hasta fue desplazado del plantel por una sanción disciplinaria, rescindió contrato esta mañana y espera volver al ruedo en las próximas semanas.

El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución.



En su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos.



Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y…

Miguelo perdió para el cotejo a Tomás Belmonte, quien sufrió un desgarro grado III en el isquiotibial derecho y estará fuera al menos seis semanas. Tampoco estarán Nicolás Figal, Ayrton Costa, Ander Herrera, Agustín Martegani, Ignacio Miramón ni Lucas Blondel. Sin embargo, en la nómina reapareció el chileno Carlos Palacios a la convocatoria tras su ausencia por hechos extrafutbolísticos; otro que figura en la lista es Ayrton Costa, ya recuperado.

En la visita, el DT recupera a Maravilla Martínez, que retorna tras una suspensión, y mantiene en observación a Gabriel Arias y Santiago Sosa, con molestias musculares. Entre las ausencias se encuentran Matías Zaracho, Bruno Zuculini y Gastón Martirena, todos hombres de peso en el esquema planteado por el estratega campeón de la Copa Sudamericana pasada.