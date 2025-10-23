Sorpresiva visita de autoridades de Conmebol al estadio de Deportivo Madryn

El "Abel Sastre" fue registrado por delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol en las últimas horas.

La llegada de autoridades de Conmebol a las instalaciones de Deportivo Madryn no se dio de casualidad. El contexto explica las razones de la presencia de gente que trabaja para la Confederación Sudamericana de Fútbol, que estuvo en las últimas horas en el estadio Abel Sastre de la ciudad chubutense.

Mientras el equipo dirigido por el Tano Gracián está disputando el Reducido por el segundo ascenso a primera división, la visita no deja de ser llamativa para el fútbol de la provincia y de la Patagonia en general.

La novedad sobre "El Coliseo del Golfo" fue informada por el club a través de sus redes sociales. La capacidad actual del estadio es de ocho mil espectadores, pero la proyección de las futuras remodelaciones buscarían llevarlo a 30 mil personas.

Los detalles

El miércoles 22 de octubre, el estadio del Club Deportivo Madryn fue sometido al inicio de un exhaustivo proceso de evaluación técnica por parte de equipos especializados de Conmebol. Esta acción se enmarca dentro del listado de recintos deportivos que la Asociación del Fútbol Argentino ha propuesto como potenciales sedes para encuentros de carácter internacional.

La primera jornada de trabajo se concentró en el examen minucioso del sistema de iluminación, específicamente en las torres lumínicas, con el objetivo fundamental de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos requeridos para las transmisiones televisivas oficiales de la confederación. Este análisis responde a los protocolos establecidos para garantizar estándares de calidad en la cobertura mediática de eventos deportivos internacionales.

En el ámbito del fútbol patagónico, se observa un creciente interés especulativo respecto a las posibles implicancias de esta evaluación. El interrogante central gira en torno a la potencial habilitación del estadio "Abel Sastre" como escenario para torneos internacionales o como sede alternativa para clubes argentinos participantes en competencias continentales.

En la última década, el crecimiento de Deportivo Madryn ha sido exponencial. Con los hermanos Sastre, Ricardo y Gustavo, en la conducción del club, los ascensos del equipo en las categorías de AFA y las mejoras en infraestructura han sido notables. El primero es el presidente de la institución y el segundo el intendente de la ciudad.

Siempre con arbitrajes bochornosos que incidieron en los resultados deportivos, el aurinegro se transformó en el equipo más dominante del sur del país.

El equipo estuvo muy cerca de ascender a primera en la final contra Gimnasia de Mendoza, donde perdió por penales. De todas formas, le queda una chance más en el Reducido.

En cuartos de final, espera la resolución del Tribunal de Disciplina sobre el partido de ida ante Gimnasia de Jujuy, donde estaba perdiendo 1 a 0 pero el árbitro, Lucas Comesaña, lo suspendió por supuestas amenazas de dirigentes del Lobo en el entretiempo.

Las aspiraciones

La organización deportiva de Madryn consolida sistemáticamente un proyecto de desarrollo infraestructural que aspira a adecuarse a normativas internacionales, representando una iniciativa estratégica para posicionar al fútbol regional en el contexto del panorama futbolístico sudamericano.

La evaluación técnica en curso constituye un indicador significativo del crecimiento institucional del club y del reconocimiento de su infraestructura como potencial recurso para el desarrollo del fútbol a nivel continental.