Tras salir de Boca, Gary Medel reveló la durísima razón por la que se fue del Xeneize

El chileno generó mucha expectativa en su llegada a Boca, sin embargo, no pudo mostrar su mejor nivel.

Medel 1.jpg Gary Medel

Gary Medel reveló que “no estaba feliz” en Boca

Ante la falta de continuidad, Medel tomó la decisión de rescindir su contrato. En conferencia de prensa durante su presentación en Universidad Católica, fue sincero al explicar los motivos de su salida: “Estaba jugando poco y no me sentía feliz. Necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo y la alegría del fútbol que siento al estar adentro de la cancha”, confesó.

Sin embargo, el defensor no guardó rencor hacia el club ni responsabilizó a Gago ni a la dirigencia por su situación. “No me sentía bien, eso fue lo que pasó. Estoy agradecido con Boca porque siempre me ha tratado bien. Con Román, la dirigencia, mis compañeros… Agradecerles siempre a ellos”, agregó, dejando claro que su salida fue una decisión personal.

Medel 2.jpg Gary Medel

Un regreso cargado de emoción a Universidad Católica

Medel, de 37 años, vuelve así a Universidad Católica, el club donde debutó profesionalmente en 2006. Su primera etapa allí se extendió hasta 2009, cuando fue transferido a Boca. En ese período, jugó 82 partidos, marcó 11 goles y brindó 13 asistencias, aunque no logró levantar títulos.

En esta nueva etapa, el chileno se mostró entusiasmado y comprometido: “Tengo una emoción muy grande. Agradezco el esfuerzo que hicieron por volver a traerme. Voy a entregar lo mejor de mí por mis compañeros y los hinchas. Estoy feliz, contento e ilusionado”, expresó durante su presentación oficial.

El retorno de Medel a la UC no solo representa una oportunidad para reencontrarse con sus raíces, sino también para buscar su primer título con el club de sus amores, algo que quedó pendiente en su primera etapa.