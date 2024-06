"Un año más en el fútbol": la frase de su papá que salvó la carrera de Ángel Di María

Di María.jpg Ángel Di María debutó en primera jugando para Central y marcó algunos goles, antes de partir rumbo a Benfica.

La infancia del "Fideo" tampoco fue fácil. Antes de ir al colegio por la mañana, él y su hermana debían ayudar a su padre a preparar las bolsas de carbón que vendía en el mercado.

La frase que salvó la carrera de Ángel Di María

Horas antes de un partido clave de la Selección Argentina ante Nigeria por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, Ángel Di María publicó una carta en el medio The Player's Tribune, una plataforma que usan los deportistas para contar su historia de vida en profundidad.

Titulada "Bajo la lluvia, en el frío, de noche", la carta detallaba el pasado del jugador y los difíciles momentos que debió pasar hasta convertirse en profesional.

"Me acuerdo de que un día estábamos embolsando el carbón con mi papá, y hacía mucho frío y llovía. Estábamos abajo del techo de chapa. Era durísimo estar ahí. Después de un rato, yo me iba al colegio, que estaba más calentito. Si no lograba vender el carbón ese día, nosotros no teníamos nada para comer, así de simple", empezó recordando el argentino. Luego, detalló un poco más el momento en el que su padre le dio un ultimátum: un año más en el fútbol o debía trabajar con él.

"A los 16, todavía no me habían promovido, y mi papá se empezó a preocupar. Una noche estábamos sentados en la cocina y me dijo: ´Tenés tres opciones: Podés trabajar conmigo. Podés terminar la escuela. O podés probar otro año más con el fútbol. Pero si no funciona, vas a tener que venir a trabajar conmigo´. No dije nada. Era una situación complicada. Necesitábamos la plata", contó.

Pasados los 11 meses desde esa conversación, finalmente Di María debutó en Rosario Central y ahí comenzó una exitosa carrera que sólo mejoraría con el tiempo.

"Desde ese día empezó mi vida deportiva. Pero en verdad, la lucha había empezado mucho antes. Empezó con mi mamá pegándome los botines para poder seguir usándolos, y pedaleando con Graciela bajo la lluvia. Creo que la gente que no es de Sudamérica no puede terminar de entender cómo es. Hace faltar vivir ciertas experiencias para creerlas", agregó sobre el camino recorrido.

Copa América 2024: el último baile de Di María en la Selección Argentina

La Copa América 2024 será el final del extenso recorrido entre Di María y la Selección Argentina, con la que conquistó todo: Mundial 2007 Sub-20 en Canadá, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Copa América 2021, Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, hizo cuatro goles en cinco finales.

"Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas", anticipó en una entrevista exclusiva con Líbero, en TyC Sports.

De esta manera, su histórico gol en el Maracaná el pasado 21 de noviembre habría sido el último del jugador del Benfica con la celeste y blanca en unas Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, en ese partido se convirtió en el segundo jugador con más presencias en la Selección Argentina en ese certamen (52), sólo por detrás de Lionel Messi (65).

Di María.jpg Di María fue el autor del único gol en el amistoso con Ecuador.

"Lo sabe más de uno, por eso contra Brasil me levantaron adelante de la gente. Porque se dieron cuenta que esta vez ya lo había dicho de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta. Está bien que somos campeones del mundo, pero es momento de dar un paso al costado y que venga la generación que viene. Hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino", cerró.

A los 36 años, con 27 títulos en clubes (19 en Paris Saint Germain, cuatro en el Real Madrid y cuatro en Benfica) más los acumulados con la Selección, a Fideo le quedaría sólo un sueño pendiente: regresar a Rosario Central como corolario de su prolífica carrera.