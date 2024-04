Un crack de Boca criticó a su primer equipo: "Hubiese descendido 7 veces ya"

En medio de una coyuntura política que agita las aguas en Banfield, Walter Erviti, quien fuera una pieza fundamental del equipo que conquistó el título del Apertura 2009, ha lanzado una andanada de críticas contra la actual gestión del club, liderada por Eduardo Spinosa. El ex Boca , en conflicto con la CD del Taladro, no dudó en criticar con dureza a la dirigencia.

"Banfield tiene que agradecer que hay 28 equipos, si no hubiese descendido siete u ocho veces en los últimos diez años", expresó Erviti en una entrevista en el programa "Fútbol y Rosca", emitido por radio Splendid AM 990. Estas palabras reflejan un profundo malestar con la dirección actual del club, haciendo referencia a la constante amenaza del descenso que ha plagado a Banfield en temporadas recientes.

El exentrenador de Audax Italiano de Chile, quien renunció a su cargo hace un mes y planea involucrarse en la política interna del Taladro, dejó claro su interés en contribuir con su experiencia y conocimientos para revitalizar al equipo. Aunque no detalló un cargo específico, mencionó su preferencia por un rol que le permita aportar sin las restricciones de un contrato.

El involucramiento político de Walter Erviti con Banfield

Erviti también hizo hincapié en que su objetivo no es enfrentarse a la actual dirigencia, sino trabajar en pro de Banfield. "No es en contra de Spinosa, es a favor de Banfield, a favor de poder trabajar en un club donde el fútbol dejó de ser protagonista hace tiempo", afirmó. Destacó la urgencia de devolver al equipo a la competitividad que lo caracterizó en el pasado, buscando rescatar la esencia que hizo grande al Taladro.

Boca 2.jpg Walter Erviti

En el plano político, Erviti manifestó su disposición para participar en las elecciones que se celebrarán en octubre para definir nuevas autoridades en el club. En 2021, había respaldado a Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Se rumorea que el candidato opositor actual es Matías Mariotto, hijo del exfuncionario, quien podría contar con el respaldo de Jesús Dátolo, otro exjugador de Banfield.

Erviti opinó del presente de Boca

Además, Walter Erviti habló de Boca y su momento tan particular: "Me gusta ver al equipo de Martínez, me gusta ver a los jugadores de Boca. Creo que está empezando a cosechar todos los partidos que le ha dado a los juveniles en los procesos anteriores”.

Boca 3.jpg Erviti en su paso por Boca

“Está empezando a disfrutar a Cavani después de un proceso de adaptación lógico que necesita cualquier futbolista que llegue a un lugar nuevo. Se nota que el equipo tiene la mano de su entrenador, de un entrenador que es protagonista, que le gusta jugar con el balón al pie. Yo aprendo al ver a Boca, hay cosas que me seducen y la verdad que siento que cada vez que invierto tiempo en verlo jugar me quedo con una sensación positiva", agregó Erviti.