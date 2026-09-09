Un ex integrante de la banda del container de River rompió el silencio: "Fue una decisión llamativa e incorrecta"

Un futbolista que ya salió del club millonario habló sobre su paso por el club y la experiencia en el predio de Cantilo. Las fuertes frases.

La 'banda del container' fue una de las decisiones de la comisión directiva de River que más ruido generó en el fútbol argentino durante los últimos meses, por la decisión de apartar casi 15 figuras y no conseguir los resultados deseados durante el período de Eduardo Coudet que ya llegó a su fin . Para los jugadores, un baldazo de agua frío debido a que afrontaban sus entrenamientos apartados en el predio de Cantilo, lejos del equipo elegido para competir.

En las últimas horas, un futbolista que fue parte de esa lista negra que tuvo el club en los últimos meses, rompió el silencio y contó cómo fue su experiencia que vivió en el club.

“Cuando estuve entrenando con la Primera , me sentía al nivel y tenía esperanzas de poder sumar minutos. Por un tema de suerte no se me dio y bajé a reserva, en donde por ahí no tenía la confianza del entrenador y eso dificultó todo”. Quien empezó a revelar su experiencia con el millonario fue le joven Alex Woiski , actualmente a préstamo al Deportivo Táchira .

En diálogo con DSports, el joven continuó relatando cómo se enteró de la decisión del club: “Nos enteramos por la carta esa de que teníamos que ir a Cantilo, y fue una experiencia extraña. Un club como River, para mí el más grande de América, tomó una decisión llamativa e incorrecta. Al final, el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas y estoy agradecido al club por eso”.

Sus ganas de volver al club

“Me sentía y me siento hincha de River más allá de todas las circunstancias. No haberme podido mostrarme ante el hincha de River es algo triste, pero es una puerta que hoy se cerró y que en un futuro se puede abrir. Me encanta como se vive el fútbol en Argentina y me gustaría volver a vivirlo en algún futuro, si es en River mejor. La puerta está abierta porque es un mercado que me interesa“, dijo.

Luego, agregó: “La intención siempre fue sumar minutos en Primera División, venía de dos o tres meses sin jugar en Mallorca por un tema contractual, pero no se pudo dar. Tuve lesiones en el tobillo y en el isquiotibial y eso me dificultó todo. Cuando llegué, me sorprendieron Nacho Fernández y el Pity Martínez. Son dos jugadores que tenía una técnica impresionante“.

Para cerrar, soltó: “Estar en River fue una gran experiencia, aprendí mucho de jugadores muy experimentados y de gran talla. Por un tema de lesiones, no pude tener minutos en Primera y jugué en reserva. Había un grupo muy cercano con referentes que son un ejemplo. Me llevo todas las enseñanzas del Muñeco (Gallardo) y de (Matías) Biscay. Me tocó ir a Cantilo y estuvimos un mes y medio entrenando al máximo”.