Un ex River salió a respaldar a Enzo Pérez en medio de las críticas

En medio de un presente futbolístico irregular, River Plate continúa buscando respuestas en una de las zonas más sensibles del campo: el mediocampo central. Desde la salida de Javier Mascherano y Leonardo Ponzio, el club de Núñez no ha logrado consolidar una figura indiscutible en esa posición clave. Y si bien Enzo Pérez regresó recientemente para intentar estabilizar ese sector, las críticas en torno a su rendimiento no tardaron en aparecer. ¿El motivo? Sus 39 años, su rendimiento físico actual y una sensación creciente de que el equipo necesita renovarse en ese sector del campo.

El debate no es nuevo, pero ha tomado fuerza con los flojos comienzos de River en este 2025. Entre los nombres que pasaron sin convencer se encuentran Matías Kranevitter y el colombiano Kevin Castaño, que si bien ha mostrado signos positivos, aún no termina de asentarse. Enzo Pérez, referente indiscutido y emblema del ciclo Gallardo, volvió al club en el último mercado de pases, pero lejos estuvo de recuperar su versión más dominante. En ese marco, el ex mediocampista Nicolás Domingo —con pasado en River en tres etapas distintas— salió a bancarlo públicamente.