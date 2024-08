Un famoso periodista de Clarín defendió a Racing: "El Huevo Acuña miente"

El Huevo Acuña, el flamante refuerzo de River Plate , vivió un debut cargado de emociones en el Estadio Monumental, en un partido que terminó en empate sin goles ante Newell’s por la 12ª fecha de la Liga Profesional. Aunque el resultado dejó a los hinchas millonarios con un sabor agridulce, el campeón del mundo no solo llamó la atención por su rendimiento en el campo, sino también por sus declaraciones post partido, en las que dejó en claro su descontento con los dirigentes de Racing Club.

El lateral izquierdo, que regresó al fútbol argentino tras su paso por Europa y se incorporó al equipo dirigido por Marcelo Gallardo, no se guardó nada al expresar su malestar por cómo se manejó su situación en Racing, club en el que se formó y desde el cual saltó al fútbol europeo. "El único que me llamó fue River, fue Marcelo (Gallardo). Ningún club más del fútbol argentino preguntó por mí. Creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí y a mi familia", lanzó Acuña en una entrevista posterior al encuentro.