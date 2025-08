Un ídolo de Boca liquidó al Consejo del Fútbol: "Los cadetes más caros de la Argentina"

El presente de Boca, signado por la crisis futbolística más profunda de su historia reciente, ha encendido alarmas tanto en el club como en su entorno. La derrota ante Huracán en Parque Patricios, que estiró la racha negativa a once partidos sin conocer la victoria, dejó en evidencia un conflicto estructural que ya no puede disimularse. En ese contexto, las críticas de exjugadores históricos comenzaron a tomar fuerza, y uno de los que más fuerte se expresó fue Carlos Mac Allister, exlateral del club y padre del campeón del mundo Alexis.

El Colo, que vistió la camiseta azul y oro entre 1992 y 1996, no se guardó nada y disparó con munición gruesa contra la dirigencia actual: "El Consejo de Fútbol son los cadetes más caros de la Argentina. Ninguno cobra barato. Porque las decisiones y demás cosas las toma Riquelme", sentenció en declaraciones a Radio La Red, dejando en claro su rechazo al modelo de gestión encabezado por el ídolo xeneize.

Frente a este escenario, Mac Allister fue aún más tajante y lanzó una frase que sorprendió por su crudeza: "Riquelme es el peor presidente desde Martín Benito Noel para acá", dijo en referencia al mandatario que llevó a Diego Maradona al club en 1981 pero que también fue señalado como uno de los responsables de la grave crisis económica posterior.

Boca 1 El Consejo del Fútbol de Boca

Las críticas contra Riquelme como presidente de Boca

El exsecretario de Deportes durante la gestión de Mauricio Macri también apuntó contra la política de refuerzos de la actual dirigencia: "Compran suplentes y venden mal. Comprás jugadores que nunca triunfaron en ningún lado, hacés malas transacciones y encima vendés lo bueno para quedarte con lo malo. Así es imposible ganar un campeonato", afirmó en una entrevista con Clarín, reforzando su postura crítica sobre el armado del plantel.

Pero las declaraciones no quedaron ahí. Mac Allister cuestionó también los criterios de selección a la hora de incorporar futbolistas: "Riquelme tiene que tener una nueva idea y llevarla adelante. Contratar gente idónea para el cargo de director deportivo. Hay que hacer un trabajo diario y permanente, de averiguación de datos. No podés traer un futbolista que juega bien pero se toma cuatro damajuanas de vino por día. No doy nombres, pero al que le quepa el sayo, que se lo ponga", disparó, sin filtros.