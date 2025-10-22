Un jugador de Independiente pidió perdón por unas fotos virales con droga y alcohol en su departamento

El futbolista emitió un comunicado en sus redes sociales para dar explicaciones sobre los motivos de la foto y remarcar su compromiso con el club.

Independiente no tiene paz . Todo se desordena y vuelve a generarse un clima de tensión en torno a la dirigencia del club como también en los futbolistas que atraviesan un presente irreconocible en comparación al equipo que supo llegar a instancias decisivas de la Copa Sudamericana. En algunas oportunidades, los jugadores tampoco evitan el caos al quedar expuestos fácilmente.

En las últimas horas un jugador de la institución tuvo que realizar un contundente descargo en sus redes sociales luego de que se viralicen imágenes que contenían alcohol, droga y dólares sobre una mesa lo que generó un sinfín de críticas en un contexto institucional que no se presta para publicaciones de ese tipo.

Fue el uruguayo Matías Abaldo quien tuvo que frenar las críticas y dar explicaciones sobre lo ocurrido para desligarse de responsabilidades. “ Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", comenzó escribiendo el futbolista.

Matías Abaldo posteo

Luego, dio explicaciones involucrando a su amigo cantante: "Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”.

“Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, cerró.

El Menor Abaldo

Qué dijo el cantante

“Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros, vamo arriba Abaldiño, demuestre”, reposteó en sus redes y escribió.