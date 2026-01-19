Una final con pasos de comedia: la historia de la toalla del arquero de Senegal

Ocurrió en la definición de la Copa Africana de Naciones, donde superó 1 a 0 a Marruecos y se consagró campeón.

Pocas veces una final entre selecciones tuvo tantos momentos insólitos como lo ocurrido en la definición de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos . La cantidad de cosas que pasaron en los 120 minutos que se disputaron así lo demuestran.

El domingo, el partido se hizo viral rápidamente por la increíble decisión de los senegaleses de retirarse del partido luego de que les anularan un gol. Es que minutos después decidieron regresar, el rival tuvo un penal pero zafaron porque el rival decidió picarla y luego ganaron el título gracias a un golazo de Pape Gueye.

Pero no fue lo único que pasó. Este lunes, en las redes sociales también se viralizó una situación particular con el arquero senegalés.

La toalla de la discordia

El clima jugó un rol importante ya que la lluvia fue protagonista en la ciudad Marroquí de Rabat. Yehvan Diouf, arquero suplente de Senegal, se paró detrás del arco del titular que estaba jugando, Mendy, para asistirlo con la toalla y que este pudiera secarse en el medio del encuentro.

Los suplentes de Marruecos se metieron en el medio para evitar que Diouf ayudara a su compañero y se generó una disputa insólita por la toalla. Incluso, Ismael Saibari, el ‘11’ de Marruecos, se paró frente a Diouf para intentar intimidarlo, pero el arquero suplente cumplió su objetivo.

Embed Hoy Yehvan Diouf, arquero suplente de Senegal, fue el MVP absoluto, en la Final de la Copa.



Así dejó la vida POR LA TOALLA de Mendy, que los alcanzapelotas marroquíes querían ROBAR para que no pudiera secar los guantes…



INCREÍBLE, JAJAJA. pic.twitter.com/uhgJGAGrur — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 19, 2026

El conflicto comenzó porque los alcanzapelotas marroquíes le habían sacado la toalla al arquero rival, una actitud claramente antideportiva. En los torneos internacionales, más allá de las localías, lo que corresponde es que haya un comportamiento neutral por parte de quienes están al lado del campo de juego cumpliendo diferentes funciones.

De hecho, llegaron a agarrar a Diouf de sus piernas adentro del campo con el partido jugándose.

Después, hubo justicia en el resultado, porque el marcador final favoreció a Senegal.