Vélez ganó la Supercopa Argentina: cómo quedó la tabla de títulos en el fútbol argentino

El Fortín sumó un nuevo trofeo en sus vitrinas, que lo posiciona entre los equipos más ganadores de la historia local.

Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras imponerse por 2 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Gigante de Arroyito . Con dos goles de cabeza del defensor Jano Gordon en el complemento, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró sumar un nuevo título oficial a sus vitrinas.

El partido tuvo un desarrollo parejo en la primera mitad, con situaciones claras para ambos equipos pero sin eficacia en la definición. El “Ferroviario” reclamó un posible penal por una mano en el área, mientras que Alan Aguerre , arquero del conjunto santiagueño, evitó la caída de su arco ante un cabezazo de Braian Romero .

La diferencia llegó en el segundo tiempo, ya que a los cinco minutos, tras un tiro libre ejecutado por Maher Carrizo , Gordon abrió el marcador con un potente cabezazo. Ya en el tramo final, el propio defensor volvió a ganar en las alturas a los 41 minutos para sentenciar el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, Vélez se quedó con la Supercopa Argentina y cerró una jornada histórica en Rosario, donde supo mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Central Córdoba, en tanto, no pudo sostener la intensidad y pagó caro sus errores en el juego aéreo, mientras que el “Fortín” celebró un nuevo título en el fútbol argentino.

Vélez accedió a esta definición luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional el año pasado, cuando el equipo estaba bajo la conducción técnica de Gustavo Quinteros. Por su parte, Central Córdoba se ganó su lugar en la final tras quedarse con la Copa Argentina, en la que se impuso justamente ante el conjunto de Liniers.

Con este nuevo título, el equipo dirigido por Guillermo alcanza la estrella número 19 de su historia. El Fortín continúa con su buen momento, ya que hace menos de dos meses también se alzó con la Supercopa Internacional, tras vencer a Estudiantes de La Plata.

Los 10 equipos más ganadores del fútbol argentino

Boca, 74

River, 72

Independiente, 45

Racing, 41

San Lorenzo, 22

Alumni, 22

Vélez, 19

Estudiantes, 17

Huracán, 13

Rosario Central, 12

La tabla Incluye ligas y copas locales más copas internacionales, siempre en Primera División.

Los 10 equipos más ganadores de títulos locales (Ligas y copas)

River, 54

Boca, 52

Racing, 33

Independiente, 25

San Lorenzo, 17

Vélez, 14

Huracán, 13

Estudiantes, 11

Rosario Central, 11

Newell's, 9

Síntesis de Vélez vs. Central Córdoba por la Supercopa Argentina

Supercopa Argentina 2025

Vélez 2 – 0 Central Córdoba (SdE).

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).

Gigante de Arroyito (Rosario). Árbitro: Facundo Tello.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Florián Monzón, Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Leonardo Heredia; Gastón Verón y Matías Godoy. DT: Omar De Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 5m. y 41m. Jano Gordon (V).

Incidencias en el segundo tiempo: 36m. expulsados Omar De Felippe (CC) y Guillermo y Gustavo Barros Schelotto (V).

Cambios en el segundo tiempo: 00m Iván Pillud por Fernando Martínez y Juan Pignani por Matías Godoy (CC); 13m. Diego Barrera por Jonathan Galván y Lucas Besozzi por Leonardo Heredia (CC); 17m. Manuel Lanzini por Imanol Machuca y Matías Pellegrini por Tomás Galván (V); 35m. Michael Santos por Braian Romero (V) y Favio Cabral por Gastón Verón (CC); 46m. Tobías Andrada por Maher Carrizo (V).