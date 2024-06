¿Vuelve? Demichelis pidió la repesca de una de las estrellas del torneo para River

La decisión sobre el futuro de Peña Biafore no es sencilla. Demichelis explicó que, aunque hay una comunicación diaria con la Secretaría Técnica del club, "cuando termine el partido con Riestra, decidiremos quiénes tienen que volver o no, o a quiénes vamos a incorporar". Esta decisión se vuelve crucial ante la necesidad de reforzar el mediocampo, dado que Rodrigo Villagra no se ha afianzado y Nicolás Fonseca no ofrece garantías suficientes.

Demicehlis 2.jpg Peña Biafore

River decidido a repescar a Peña Biafore

El joven de 23 años está a la expectativa de la resolución del cuerpo técnico, que analizará su desempeño y la conveniencia de su retorno durante la pretemporada. "Sabemos el presente de Felipe Peña", señaló Demichelis, dejando en claro que su rendimiento en Lanús no ha pasado desapercibido.

En la misma conferencia, Demichelis también se refirió a otro jugador cedido, Lautaro Rivero, quien recientemente debutó con Central Córdoba de Santiago del Estero. "Hoy jugó por primera vez en Central Córdoba de Santiago. Un chico que ya lo veíamos preparado para dar el salto pero que no tenía lugar con nosotros y necesitaba otro tipo de exigencia", valoró el técnico, destacando la importancia de las cesiones para el desarrollo de los jugadores jóvenes.