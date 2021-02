Día de San Valentín: la historia detrás de la fecha

14 de febrero, para muchos es considerada una fecha que no va más allá de ser una cita comercial en el almanaque, sin embargo, para otros es ese día en particular donde el amor y la amistad deben ser lo más importante durante las 24 horas de ese día en particular. El 14 de febrero, el Día de San Valentín, Día de Los Enamorados, Día del Amor y la Amistad, o sencillamente como cada quien prefiera llamarle a la fecha, es sin duda uno de los días más esperados por mucho para hacer notar su amor, cariño, aprecio y respeto hacia otra persona.