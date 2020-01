Dignity, polémica espiritual: Calu Rivero fue vinculada con una secta

View this post on Instagram

En NYC donde estoy viviendo hace unos años ya, es muy común que la forma de iniciar un diálogo sea : where are you from? ( De donde sos? ) Por qué? Porque es una ciudad que alberga muchas nacionalidades, muchas culturas e idiomas. Me descubrí respondiendo “I’m from the illumination nation” (mi nación es la iluminación) quizás por mi necesidad de querer ser parte de un todo, borrando límites geográfico. Illumination Nation; es una comunidad que busca contagiar luz porque cree en el potencial divino de la especie humana. Deseo expandir la palabra iluminación en la mayor cantidad de espacios y formas posibles usando el lenguaje como una forma de comunicación, de cambiar la conversación cultural, de crear una nueva nación donde habite la verdad, la libertad, la belleza y la naturealeza. Hoy veo ese mensaje colgado en mi soga en formato remera gracias a la colaboración que hice junto a @soyfurzai. Elegí que sea una remera, porque la ropa habla y cuando tiene mensajes, mucho más fuerte. -- I AM FROM es el comienzo de una conversación, la invitación a dialogar y esta es nuestra propuesta. Este es un movimiento que pisa firme en el presente. Hoy es una remera, hoy es en ingles, somos siendo esta transformación, que cambiará siempre. . Cualquiera que resuene con estas palabras está invitado a ser parte ✨✨✨✨✨✨✨