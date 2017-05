Diputados del FpV dicen que Cristina no se baja de las elecciones

Según los diputados del FPV, Cristina -ayer viajó a Europa- “fue malinterpretada porque no se excluye de la próxima elección. Lo niego rotundamente. Hay que analizar el contexto de la afirmación y no significa que no vaya a jugar en la próxima elección”, dijo Cabandié. CFK había declarado: “Tenemos que pensar en una reconstrucción de la Argentina y me excluyo para que nadie se confunda”.