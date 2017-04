El fiscal federal Patricio Evers inició una investigación sobre los dos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por las abultadas sumas de dineros que se destinaron a la contratación del grupo musical, amigo de Amado Boudou, entonces vicepresidente.El magistrado imputó a la ex ministra Teresa Parodi y al ex secretario de Cultura Jorge Coscia en una causa que investiga los pagos de 31 shows realizados por La Mancha de Rolando entre 2011 y 2015, por los que la banda recibió 3,5 millones de pesos.