Duhalde cree que la situación del país es como la del 2001

Buenos Aires.- El ex presidente Eduardo Duhalde consideró ayer que la situación en la que se encuentra el país está “igual que en el 2001”, aunque “con distintas características. Quiero tener la expectativa de que las cosas a nivel económico y social vayan mejorando, pero no se ven las cosas claras. La situación del país tiene la mismas dificultades de cuando me tocó asumir a mí”, sostuvo el ex gobernador bonaerense y referente del peronismo.