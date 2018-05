Durísimo: De Brito le "sacó la careta" a Jimena Barón

Eso generó que en Los Ángeles de la mañana buscaran la respuesta de Jimena, quien criticó a la prensa por consultarle sobre el tema. “¿Si me había llegado lo que dijo? No, pero siempre están ustedes que se encargan de decirnos cosas feas en los eventos. Las cosas feas no hace falta reproducirlas, y así el mundo va a ser un poquito más copado", contestó Barón.

Al volver al estudio, Ángel de Brito disparó contra la cantante. “Pretensiones no tiene lo que hace, es infantil. Hoy estoy lengua suelta, recuerdo que su canción La Tonta la presentó en ShowMatch y decíamos con alguien que tenía sentado al lado (Pampita) que se había venido disfrazada de Floricienta”, comentó.

“No se subió (al pony) como cantante porque no tiene mérito todavía. No ha pasado nada, no es una exitosa ni nada por el estilo. Sí tiene mucha repercusión en las redes, pero no te llena diez teatros. Una cosa es lo mediático y otra cosa es Lali. Lali sí es una exitosa que rompe todo y llena. Ella tuvo que suspender shows porque no vendía”, continuó De Brito.

“Dice ‘ay, ustedes me vienen a preguntar cosas feas a los eventos’. ¿Qué querés? ¿Que te preguntemos por el flequillo? Vino acá a mendigar a lo de Mariana (Fabbiani) por su separación de Daniel Osvaldo: vino y contó las peores cosas. ¡Saquémonos las caretas! Cuando te sirve lo mediático, venís y tirás mierda para todos lados, y después te hacés la canchera. Por eso nunca va a ser Lali Espósito, porque Lali es más viva”, concluyó enojado.

