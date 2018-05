El Potro, Lo mejor del amor comenzó a rodarse este mes y está encabezada por Rodrigo Romero -como "El Potro"-, Florencia Peña en el rol de Beatriz Olave, la madre del cuartetero.

Jimena Barón y Fernán Mirás también integran el elenco en los papeles de Marixa Balli y el mánager del músico respectivamente.

Tras unas semanas de rodaje, aparecieron las primeras imágenes de la realización que llegará a las salas el 11 de octubre.

En su cuenta de Instagram Florencia Peña se mostró caracterizada como Betty.

Por su parte, Fernán Mirás publicó videos y fotos del backstage donde se la ve a Peña lookeada como Olave, a Daniel Aráoz caracterizado como el papá del cantante y a Romero en el rol de Rodrigo.

A su vez, Barón posó sexy para mostrarse en el papel de Marixa Balli, quien tuvo una relación amorosa con Rodrigo. Barón se comunicó con la vedette y le pidió conocerla en persona para meterse en el personaje. "Me llamó y me dijo 'tenemos que charlar'. Ella es muy copada, ¡a la media hora ya éramos íntimas! Es una tipa increíble", contó Balli.

"Rodrigo siempre quiso cantar. Sus padres lo acompañan en su deseo y Rodrigo ingresa en el ambiente de la música tropical como cantante romántico donde su impacto es muy grande debido a su juventud, belleza y magnetismo. En el momento que comienza un ascenso en su carrera, lo sorprende la trágica muerte de su padre y se recluye junto a su familia en Córdoba", detalla la sinopsis del film.

En la cuarta semana de rodaje (son en total siete, entre Buenos Aires y Córdoba) el equipo no puede creer cómo Romero se mimetizó con el personaje.

Oriundo de Río Cuarto, el actor vio la convocatoria al casting vía Facebook y no dudó en presentarse. Los productores tampoco tuvieron dudas: no había mejor candidato.

"Es muy loco lo que me está pasando, la verdad que es de no creer, pero estoy muy feliz de que me haya tocado. La verdad que ni lo soñé, me tocó, no sé por qué, y estoy muy contento de que así sea", dijo Romero ante las cámaras de Telefe.

"El Potro ocupa una parte muy importante en mi vida, mi mamá es muy fan y me transmitió todo. Él fue a hacer un show a Río Cuarto y ella me llevó, lo conocí. En el secundario me dijeron que era muy parecido. Cuando me enteré del casting, lo pensé", agregó.

Ramiro, el hijo de Rodrigo, se reunió varias veces con "el clon" de su padre. Es quien cedió los derechos y supervisa que la historia se cuente como la familia del cantante desea.

El 24 de junio se cumplirán 18 años de la muerte de "El Potro" Rodrigo, quien hubiera cumplido 45 años el pasado 24 de mayo.

